Apple i ny EU-attack: "Använder regler som vapen"

De hårda orden mellan EU och Apple fortsätter. På bilden techjättens vd Tom Cook.
De hårda orden mellan EU och Apple fortsätter. På bilden techjättens vd Tom Cook. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Apple hävdar att EU:s konkurrensregler är utformade och tillämpas på ett sätt som riktar sig oproportionerligt hårt mot företaget.

I en skarp inlaga till Bryssel menar teknikjätten att Digital Markets Act (DMA) används som ett vapen – och att lagen i sin nuvarande form bör skrotas skriver tidningen Euronews.

Apple: Lagen bör göras om

Apple trappar upp sin kritik mot EU och statusen som ”gatekeeper” under den nya konkurrenslagen Digital Markets Act.

I ett svar till EU-kommissionens pågående översyn av reglerna som refereras av Euronews anklagar bolaget lagstiftarna för att agera partiskt. Företaget skriver att:

”EU-kommissionen behandlar DMA som ett vapen och intar en konsekvent fientlig hållning enbart mot Apple, vilket är helt olämpligt inom denna regleringsram.”

Apple går så långt som att föreslå att lagstiftningen helt bör göras om.

”DMA bör upphävas medan ett mer ändamålsenligt regelverk tas fram.”

EU slår tillbaka – efter miljardböter

I april bötfälldes Apple med 500 miljoner euro av EU-kommissionen. Orsaken var att företaget enligt kommissionen begränsat apputvecklares möjligheter att informera användarna om billigare alternativ utanför App Store.

EU:s konkurrenskommissionär Margrethe Vestager har gjort klart att det inte finns någon valmöjlighet när det gäller lagens efterlevnad;

”Efterlevnad av DMA är inte valfritt, det är en skyldighet.”

En talesperson för kommissionen betonade dessutom att teknikjättar måste öppna upp sina system:

”Gatekeepers, som Apple, måste tillåta att tredjepartsenheter fungerar tillsammans med deras operativsystem.”

Apple menar å sin sida att man blivit föremål för oproportionerligt hård granskning jämfört med andra teknikföretag och att reglerna i praktiken har formats med bolaget som huvudsakligt mål.

Tvist inför nästa översyn

Tvisten mellan Apple och EU sker inför den planerade översynen av Digital Markets Act, som enligt regelverket ska vara klar senast i maj 2026.

I samband med översynen väntas både Apple och andra stora teknikaktörer fortsätta driva sina ståndpunkter gentemot kommissionen.

Frågan om hur DMA ska tolkas och tillämpas har därmed blivit en central konfliktpunkt i relationen mellan Bryssel och Silicon Valley – och kan komma att påverka hur Europas digitala ekonomi regleras under de kommande åren.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

