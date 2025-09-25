Apple i ny EU-attack: "Använder regler som vapen"

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

I en skarp inlaga till Bryssel menar teknikjätten att Digital Markets Act (DMA) används som ett vapen – och att lagen i sin nuvarande form bör skrotas skriver tidningen Euronews.

Läs även: Flat Capital dyker på börsen efter Siemiatkowskis drag – Dagens PS

ANNONS

Apple: Lagen bör göras om

Apple trappar upp sin kritik mot EU och statusen som ”gatekeeper” under den nya konkurrenslagen Digital Markets Act.

I ett svar till EU-kommissionens pågående översyn av reglerna som refereras av Euronews anklagar bolaget lagstiftarna för att agera partiskt. Företaget skriver att:

”EU-kommissionen behandlar DMA som ett vapen och intar en konsekvent fientlig hållning enbart mot Apple, vilket är helt olämpligt inom denna regleringsram.”

Apple går så långt som att föreslå att lagstiftningen helt bör göras om.

”DMA bör upphävas medan ett mer ändamålsenligt regelverk tas fram.”