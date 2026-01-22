Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Inför rapporten: Chipjättens rally fortsätter

Chipjätten Intel ökar fortsatt starkt på börsen.
Chipjätten Intel ökar fortsatt starkt på börsen.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Chipjätten Intel släpper sin rapport under torsdagen och fortsätter uppåt i raketfart. AI-bubbla? Knappast, bolagets rally ser inte ut att ha något slut.

Allas blickar är på Intel.

Nytt rekord för aktien

Dagen innan rapportsläppet på torsdagen gick aktien upp ytterligare 11 procent , vilket är nytt rekord på 4 år, berättar CNBC.

Rallyt innebär att aktien har stigit med hela 149 procent under det senaste året, och det ser ut att fortsätta på den vägen, vilket därmed suddar ut tidigare hot om att AI-bubblan skulle spricka.

Spela klippet
Musk vill se samarbete

Intel surfar på AI-vågen där Elon Musk har visat intresse för att låta Tesla samarbeta med bolaget.

Den amerikanska chiptillverkaren drar nytta av att AI-tekniken når nya höjder när det gäller priserna.

”Vi förväntar oss att efterfrågan på överdimensionerade datacenter från hyperskalare i år kommer att vara en betydande medvind för Intels datacenterverksamhet”, uppger KeyBanc-analytiker.

De har satt ett riktpris på 60 dollar för aktien, som stängde på 54 dollar på onsdagen.

Trump pumpar in cash

Trump-regeringen ser givetvis positivt på chipjättens framgångar och fortsätter att investera stora summor, eftersom regeringen vill värna om bolag på den amerikanska marknaden som faktiskt tillverkar chip.

Regeringen är efter flera miljardinvesteringar därför den största bolagsägaren.

Nvidia investerar

En annan AI-jätte, Nvidia, har också storinvesterat i Intel på sistone.

De båda bolagen kom överens om att samarbeta för att integrera Intels processorer med Nvidias AI-chip i Nvidia-system.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

