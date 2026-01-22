Inför rapporten: Chipjättens rally fortsätter

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Musk vill se samarbete

Intel surfar på AI-vågen där Elon Musk har visat intresse för att låta Tesla samarbeta med bolaget.

Den amerikanska chiptillverkaren drar nytta av att AI-tekniken når nya höjder när det gäller priserna.

”Vi förväntar oss att efterfrågan på överdimensionerade datacenter från hyperskalare i år kommer att vara en betydande medvind för Intels datacenterverksamhet”, uppger KeyBanc-analytiker.

De har satt ett riktpris på 60 dollar för aktien, som stängde på 54 dollar på onsdagen.

Trump pumpar in cash

Trump-regeringen ser givetvis positivt på chipjättens framgångar och fortsätter att investera stora summor, eftersom regeringen vill värna om bolag på den amerikanska marknaden som faktiskt tillverkar chip.

Regeringen är efter flera miljardinvesteringar därför den största bolagsägaren.

Nvidia investerar

En annan AI-jätte, Nvidia, har också storinvesterat i Intel på sistone.

De båda bolagen kom överens om att samarbeta för att integrera Intels processorer med Nvidias AI-chip i Nvidia-system.

