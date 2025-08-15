President Donald Trump överväger att låta den amerikanska staten köpa in sig i krisande chiptillverkaren Intel. Det skulle innebära en historisk uppluckring av gränsen mellan stat och näringsliv – men marknaden reagerade positivt.
Gränserna suddas ut – Trump vill äga Intel
Trump-administrationen för samtal med Intel om att den amerikanska staten ska ta en ägarandel i Inte rapporterade Bloomberg News på torsdagen med hänvisning till personer med insyn i planerna.
Vita huset vill dock inte kommentera uppgifterna.
”Diskussioner om hypotetiska affärer bör betraktas som spekulation tills de officiellt tillkännages”, säger Vita husets talesperson Kush Desai i ett statement.
Intel ger Trump stöd
Intel vill inte heller ge några kommentarer om samtalen. Företaget säger dock att man är ”djupt engagerade” i att stödja president Trumps arbete för att stärka USA:s teknologiska och industriella ledarskap.
Samtalen ska dock ha startat i måndags när Intels CEO Lip-Bu Tan tvingades till akutbesök i Vita Huset. Några dagar tidigare hade president Donald Trump krävt hans avgång till följd av kopplingar till kinesiska företag. Problem som, vad det verkar, sorterades ut.
Statens ägande ökar under Trump
Ett statligt köp av Intel-aktier skulle följa ett mönster av direkta ingripanden från Trump-administrationen i strategiska industrier. Vita huset har tidigare tagit en ”gyllene aktie” i United States Steel och blivit största ägare i sällsynta jordartsproducenten MP Materials.
Läs även: Intel gör en Apple – kursen rusar på Wall Street
Intel var tänkt att bli en av de största mottagarna av medel från det federala CHIPS-programmet, initierat av Biden-adminstrationen. Men flera projekt – inklusive den stora satsningen i Ohio – har försenats. Under Trump-administrationen är programmets framtid mer osäker,. Ett direkt statligt ägande kan ses som en alternativ väg för att säkerställa att investeringarna ändå blir av i Ohio.
Intel har tappat – men är viktig för staten USA
Intel har tappat marknadsandelar och tekniskt försprång de senaste åren. Men trots det är Intel är det enda amerikanska företag som har kapacitet att tillverka avancerade chip i USA – även om utländska konkurrenter har fabriker i landet.
Nyheten om en möjlig statlig investering fick Intel-aktien att stiga med över 8 procent på torsdagen.
Läs även: Nu kan Nvidias verkliga konkurrent vara på gång – backas av Intel
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
