Gränserna suddas ut – Trump vill äga Intel

Trump-administrationen för samtal med Intel om att den amerikanska staten ska ta en ägarandel i Inte rapporterade Bloomberg News på torsdagen med hänvisning till personer med insyn i planerna.

Vita huset vill dock inte kommentera uppgifterna.

”Diskussioner om hypotetiska affärer bör betraktas som spekulation tills de officiellt tillkännages”, säger Vita husets talesperson Kush Desai i ett statement.

Det blev ett lyckat besök i Vita Huset för Intels CEO Lip-Bu Tan i måndags. Han sitter kvar, och får kanske nya statliga pengar. Bild: TT

Intel ger Trump stöd

Intel vill inte heller ge några kommentarer om samtalen. Företaget säger dock att man är ”djupt engagerade” i att stödja president Trumps arbete för att stärka USA:s teknologiska och industriella ledarskap.

Samtalen ska dock ha startat i måndags när Intels CEO Lip-Bu Tan tvingades till akutbesök i Vita Huset. Några dagar tidigare hade president Donald Trump krävt hans avgång till följd av kopplingar till kinesiska företag. Problem som, vad det verkar, sorterades ut.