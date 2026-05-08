I dag slutar miljardären Erik Selin som vd för Balder 

Aktien i Balder åker berg- och dalbana

2020, när covidpandemin slog till, blev det kraftig motvind för hela sektorn, Balder inget undantag. Dagens Industri liknar Balders aktie i dag med berg- och dalbanan på Liseberg i Göteborg, den rusar snabbt upp men dyker sedan djupt.

Erik Selin, som byggde upp Balder, gjorde det med två tomma händer. Framgångsreceptet bestod av fingertoppskänsla för investeringar, ränta-på-ränta-effekter, hög belåning initialt och överlag en klok strategi.

Dessutom hade Selin, framgår det, tur med tajmningen då ränteläget var mycket tacksamt under den här perioden.

På senare tid har klimatet hårdnat betydligt för Balder vars orealiserade värden uppges ha sänkts med 2,7 miljarder kronor, cirka 1 procent av fastighetsvärdet, även om fastighetsbolaget stått emot krisen bättre än sina konkurrenter.

Balders aktie har, enligt Di, tappat 30 procent på fem år. Att jämföra med en nedgång på 25 procent för fastighetsindex.

”De flesta fastighetsaktierna är nu iskalla. Börsen sätter generellt stora rabatter mot substansvärdena, i Balders fall hela 40 procent. Börsen tycker att fastighetsvärdena är alldeles för höga, både för Balder och för många andra aktier i sektorn”, konstaterar tidningen.

