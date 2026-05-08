I dag slutar miljardären Erik Selin som vd för Balder 

I dag, fredag, lämnar miljardären Erik Selin posten som vd för fastighetsbolaget Balder efter en tuff tid.
Ny vd för Balder (börskurs) är Sharam Rahi, som fram till nu varit fastighetsbolagets vice vd. Selin övergår till en roll som arbetande styrelseordförande i Balder, som är börsens största fastighetsbolag.
Balder blev till 2005 efter att ha övertagit det då kraschade it-bolaget Enlights börsplats. I samband med det sålde Erik Selin och Arvid Svensson Invest in sina respektive fastighetsbestånd.
Då klev Paulsson och Wallenstam in
Där till gjordes en nyemission på 80 miljoner kronor. Båda de kända fastighetsprofilerna Hans Wallenstam och Erik Paulsson tecknade aktier i nyemissionen, berättar Di som uppger att aktien avkastat över 1 900 procent sedan starten, vilket kan jämföras med utvecklingen på 645 procent för fastighetsindex.
Aktierallyt spöar även Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, framgår det.
Bortsett från den skakiga tiden under finanskrisen 2008-2009 har Balder haft en skön resa, sett till utvecklingen av värdet, vinsten och aktiekursen, utom de senaste åren.
Aktien i Balder åker berg- och dalbana
2020, när covidpandemin slog till, blev det kraftig motvind för hela sektorn, Balder inget undantag. Dagens Industri liknar Balders aktie i dag med berg- och dalbanan på Liseberg i Göteborg, den rusar snabbt upp men dyker sedan djupt.
Erik Selin, som byggde upp Balder, gjorde det med två tomma händer. Framgångsreceptet bestod av fingertoppskänsla för investeringar, ränta-på-ränta-effekter, hög belåning initialt och överlag en klok strategi.
Dessutom hade Selin, framgår det, tur med tajmningen då ränteläget var mycket tacksamt under den här perioden.
”De flesta fastighetsaktierna är nu iskalla”
På senare tid har klimatet hårdnat betydligt för Balder vars orealiserade värden uppges ha sänkts med 2,7 miljarder kronor, cirka 1 procent av fastighetsvärdet, även om fastighetsbolaget stått emot krisen bättre än sina konkurrenter.
Balders aktie har, enligt Di, tappat 30 procent på fem år. Att jämföra med en nedgång på 25 procent för fastighetsindex.
”De flesta fastighetsaktierna är nu iskalla. Börsen sätter generellt stora rabatter mot substansvärdena, i Balders fall hela 40 procent. Börsen tycker att fastighetsvärdena är alldeles för höga, både för Balder och för många andra aktier i sektorn”, konstaterar tidningen.
