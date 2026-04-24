En aktad förläggare har slutat på ett av Frankrikes mest prestigefyllda förlag. Det har fått många författare att lämna i protest mot den nya ägaren.
Hundratals författare lämnar förlag i protest
Den franska förlagsbranschen har skakats om rejält efter att över hundra författare lämnat det anrika förlaget Éditions Grasset.
Det sker i protest mot ägarens beslut att avsätta förläggaren Olivier Nora.
Bakom förändringen står mediemogulen Vincent Bolloré, vars växande inflytande över franska medier väcker oro för politisering av kulturlivet.
Ser det som ett hot
Grasset, som ingår i förlagskoncernen Hachette Livre, har länge varit känt för sin breda och ofta experimentella utgivning.
Under Nora byggde förlaget upp starka relationer med författare från olika ideologiska och litterära riktningar. Hans plötsliga avgång har därför utlöst en omfattande protestvåg, rapporterar Financial Times.
De författare som lämnar förlaget ser beslutet som ett hot mot redaktionell självständighet.
Flera uttrycker oro för att Bolloré ska styra utgivningen i en mer konservativ riktning, i linje med hur han tidigare förändrat andra medietillgångar.
Val närmar sig
Bolloré har under det senaste decenniet byggt upp ett omfattande medieimperium i Frankrike. Bland tillgångarna finns tv-kanalen CNews och tidningen Le Journal du Dimanche.
De har båda fått en tydligare högerröst efter ägarförändringar. Kritiker menar att samma utveckling nu riskerar att nå bokbranschen.
Tidpunkten förstärker oron. Frankrike närmar sig ett presidentval efter Emmanuel Macron, och kontroll över mediekanaler anses kunna påverka det offentliga samtalet.
I landet har böcker traditionellt en stark roll i politiken, där många kandidater publicerar verk inför valrörelser.
Ägs av miljardärer
Samtidigt är medieägandet i Frankrike redan koncentrerat till ett fåtal miljardärer.
Personer som Bernard Arnault och Rodolphe Saadé kontrollerar stora delar av press och affärsmedier, vilket bidrar till en bredare debatt om ägarkoncentration.
Trots avhoppen behåller Grasset rättigheterna till redan utgivna titlar, vilket ger viss ekonomisk stabilitet. Framtiden för förlaget är dock osäker, särskilt om fler etablerade författare väljer att lämna.
Läs mer: Inte längre en livstidstjänst – konsultjättar omplacerar chefer. Realtid