Hundratals författare lämnar förlag i protest

Bakom förändringen står mediemogulen Vincent Bolloré, vars växande inflytande över franska medier väcker oro för politisering av kulturlivet.

Ser det som ett hot

Grasset, som ingår i förlagskoncernen Hachette Livre, har länge varit känt för sin breda och ofta experimentella utgivning.

Under Nora byggde förlaget upp starka relationer med författare från olika ideologiska och litterära riktningar. Hans plötsliga avgång har därför utlöst en omfattande protestvåg, rapporterar Financial Times.

De författare som lämnar förlaget ser beslutet som ett hot mot redaktionell självständighet.

Flera uttrycker oro för att Bolloré ska styra utgivningen i en mer konservativ riktning, i linje med hur han tidigare förändrat andra medietillgångar.