En otrohetsaffär med kopplingar till misstänkt kinesiskt spionage skakar Nvidia. Aktien faller omkring 5 procent i förhandeln på Wall Street och över 2 000 miljarder kronor i börsvärde riskerar att gå upp i rök.
Huangs otrohetsskandal kan rasera 2 000 miljarder i Nvidia
Nvidias grundare och vd Jensen Huang befinner sig i centrum för en skandal som nu skakar världens näst största börsbolag.
Huang har erkänt en otrohetsaffär med Alice Huang, tidigare verksam vid företaget Megaspeed. Bolaget har gjort affärer med Nvidia och kvinnan misstänks ha agerat som kinesisk spion på uppdrag av Peking.
Nvidias styrelse har tillsatt en oberoende utredning för att undersöka uppgifterna, rapporterar TT.
Aktien faller på Wall Street
Marknadens reaktion har inte låtit vänta på sig.
Nvidiaaktien backar omkring 5 procent i förhandeln på Wall Street. Med bolagets enorma börsvärde motsvarar kursfallet mer än 2 000 miljarder kronor.
Det är en känslig tidpunkt för chipjätten. AI-sektorn har redan skakats av kraftiga kursrörelser och ifrågasättanden kring de höga värderingarna.
Enligt Reuters faller Nvidiaaktien omkring 4,5 procent i förhandeln. Nyheten om utredningen har väckt frågor om Huangs framtid i bolaget och riskerar att öka oron bland investerarna.
Tror inte på någon vd-exit
Trots turbulensen tror kapitalförvaltaren Kristofer Barrett inte att Huang kommer att tvingas lämna sin post.
Barrett, som förvaltar fonder hos Carmignac, har följt Nvidia sedan starten och har träffat Huang vid några tillfällen.
Han tycker att situationen är olycklig för både vd:ns familj och bolaget, men tror inte att konsekvenserna blir särskilt allvarliga.
”Det är bara rykten vad den här kvinnan har haft för relation och syften”, säger han till TT.
En viktig skillnad är att otroheten är bekräftad medan uppgifterna om att Alice Huang skulle vara spion fortfarande är misstankar som inte har bekräftats av Nvidia.
Styrelsen håller Huang om ryggen
Nvidia har meddelat att Huang sitter kvar som vd medan utredningen pågår.
Barrett bedömer att styrelsen kommer att göra allt för att behålla sin grundare, så länge han inte åtalas för något olagligt.
”Jag tror han har företagets och styrelsens absoluta stöd. Affärsmässigt är han viktig för bolaget så de kommer göra allt för att ha honom kvar”, säger Barrett till TT.