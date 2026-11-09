Huangs otrohetsskandal kan rasera 2 000 miljarder i Nvidia

Tror inte på någon vd-exit

Trots turbulensen tror kapitalförvaltaren Kristofer Barrett inte att Huang kommer att tvingas lämna sin post.

Barrett, som förvaltar fonder hos Carmignac, har följt Nvidia sedan starten och har träffat Huang vid några tillfällen.

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Han tycker att situationen är olycklig för både vd:ns familj och bolaget, men tror inte att konsekvenserna blir särskilt allvarliga.

”Det är bara rykten vad den här kvinnan har haft för relation och syften”, säger han till TT.

En viktig skillnad är att otroheten är bekräftad medan uppgifterna om att Alice Huang skulle vara spion fortfarande är misstankar som inte har bekräftats av Nvidia.

Styrelsen håller Huang om ryggen

Nvidia har meddelat att Huang sitter kvar som vd medan utredningen pågår.

Barrett bedömer att styrelsen kommer att göra allt för att behålla sin grundare, så länge han inte åtalas för något olagligt.

”Jag tror han har företagets och styrelsens absoluta stöd. Affärsmässigt är han viktig för bolaget så de kommer göra allt för att ha honom kvar”, säger Barrett till TT.

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