Den amerikanska datortillverkaren HP tecknat ett flerårigt avtal om att använda Huaweis wifi-patent, trots att bolaget är svartlistat av USA.
HP licensierar Huaweis wifi-teknik – trots USA svartlistning
Den kinesiska telekomjätten Huawei är svartlistad av USA och har i åratal varit avskuren från delar av den amerikanska teknikmarknaden.
Men det hindrar inte den amerikanska datorjätten HP från att teckna ett flerårigt avtal om att använda Huaweis wifi-patent.
För Huawei är affären ännu ett tecken på att USA handelssanktioner inte har lyckats isolera bolaget från den globala teknikindustrin, rapporterar CNBC.
Vill tona ned betydelsen
HP försöker dock tona ned betydelsen av uppgörelsen.
”Det här är en licens för standardessentiella patent som omfattar wifi-teknik”, säger en talesperson för HP enligt Reuters.
Bolaget betonar att avtalet är en rutinmässig licens för teknik som används brett i branschen och inte början på ett större kommersiellt samarbete med Huawei.
Följde på patentbråk
Avtalet kommer efter en period av juridiska tvister mellan bolagen. Huawei stämde HP i Europa förra året och anklagade den amerikanska datortillverkaren för att ha använt Huaweis patent inom Wifi 6 utan licens.
Tvisten löstes efter att HP anslöt sig till patentpoolen Sisvel Wifi 6, där Huawei är en av patentägarna. Det nya avtalet går längre och omfattar ett flerårigt globalt korslicenssamarbete.
Det ekonomiska värdet har inte offentliggjorts.
Fler än HP som har patentlicenser
År 2024 uppgick Huaweis intäkter från patentlicenser till omkring 630 miljoner dollar.
Handelsrestriktionerna riktar sig främst mot export, återexport och överföring av amerikansk teknik till bolaget. Patent på internationella teknikstandarder är en annan fråga.
Huawei kan därför fortfarande licensiera ut teknik som andra företag behöver för att bygga produkter som följer etablerade standarder.
Och HP är långt ifrån det första amerikanska bolaget som hamnat i ett sådant förhållande till Huawei. Amazon tecknade 2024 ett flerårigt patentlicensavtal med den kinesiska teknikjätten efter en patenttvist.
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