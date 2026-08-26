HP licensierar Huaweis wifi-teknik – trots USA svartlistning

Följde på patentbråk

Avtalet kommer efter en period av juridiska tvister mellan bolagen. Huawei stämde HP i Europa förra året och anklagade den amerikanska datortillverkaren för att ha använt Huaweis patent inom Wifi 6 utan licens.

Tvisten löstes efter att HP anslöt sig till patentpoolen Sisvel Wifi 6, där Huawei är en av patentägarna. Det nya avtalet går längre och omfattar ett flerårigt globalt korslicenssamarbete.

Det ekonomiska värdet har inte offentliggjorts.

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Fler än HP som har patentlicenser

År 2024 uppgick Huaweis intäkter från patentlicenser till omkring 630 miljoner dollar.

Handelsrestriktionerna riktar sig främst mot export, återexport och överföring av amerikansk teknik till bolaget. Patent på internationella teknikstandarder är en annan fråga.

Huawei kan därför fortfarande licensiera ut teknik som andra företag behöver för att bygga produkter som följer etablerade standarder.

Och HP är långt ifrån det första amerikanska bolaget som hamnat i ett sådant förhållande till Huawei. Amazon tecknade 2024 ett flerårigt patentlicensavtal med den kinesiska teknikjätten efter en patenttvist.

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