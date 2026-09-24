Dormy fick en stark start på First North. Aktien handlades över teckningskursen under premiärdagen efter en övertecknad notering som lockade omkring 5 000 nya aktieägare. För bolaget blir expansionen i Europa en viktig del av nästa tillväxtfas.
Hole-in-one för Dormy – golfkedjan rusade i börsdebuten
Goldkedjan Dormy fick en positiv start när aktien på torsdagen började handlas på Nasdaq First North Premier. Teckningskursen var 70 kronor och aktien handlades inledningsvis kring 75 kronor, vilket motsvarade en uppgång på cirka 7 procent.
Efter lunchtid hade uppgången stärkts till 10 procent och aktien handlades för omkring 77 kronor.
Intresset inför noteringen var stort. Erbjudandet övertecknades flera gånger och omkring 5 000 nya aktieägare tillkom i samband med noteringen, skriver DI.
”När jag var 14 år och jobbade i den lilla shoppen på Askersunds golfklubb trodde jag kanske inte att det skulle bli ett börsbolag, så det är så klart en stor stolthet”, har Mats Hedlund, som grundade bolaget 1994 tillsammans med Lars Johansson, tidigare sagt till tidningen.
Grundarna säljer aktier
Noteringen skiljer sig från många andra börsintroduktioner genom att Dormy inte tar in något nytt kapital. Erbjudandet består helt av befintliga aktier som säljs av Stymie Invest – bolagets största ägare.
Stymie Invest sålde aktier för cirka 435 miljoner kronor, med möjlighet att utöka försäljningen till omkring 500 miljoner. Dormy får inga pengar från affären.
Stymie Invest ägs av Dormys grundare Lars Johansson och Mats Hedlund. De två grundarna kan därmed få in uppemot 500 miljoner kronor genom försäljningen.
Till teckningskursen värderades Dormy till 1,05 miljarder kronor. Bland de nya större ägarna finns Carnegie Fonder, Cicero Fonder och familjen Hielte, som tillsammans åtagit sig att köpa aktier för 105 miljoner kronor, skriver Placera.
Miljardomsättning och högre lönsamhet
Dormy går till börsen efter flera år av tillväxt. Omsättningen ökade från 829 miljoner kronor 2023 till 1,097 miljarder kronor under de tolv månader som slutade i juni 2026.
Under samma period steg det justerade rörelseresultatet från 68 till 140 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppgick däremot till 6,2 procent under första halvåret 2026.
Sverige är fortfarande den klart viktigaste marknaden. Under 2025 stod Sverige för 82 procent av omsättningen, medan övriga Norden svarade för 14 procent och övriga Europa för 4 procent. Digital försäljning stod för 38 procent av omsättningen, skriver EFN.
Blickar mot Europa
Dormy grundades 1994 och har i dag tolv fysiska varuhus i Sverige. E-handeln når kunder i Sverige och ytterligare europeiska länder.
För bolaget blir Europa en central del av den fortsatta expansionen. Vd Anders Wall har beskrivit noteringen som ett sätt att få en bredare ägarbas och skapa förutsättningar för att utveckla kunderbjudandet och växa både på befintliga marknader och i övriga Europa.
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