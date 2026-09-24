Hole-in-one för Dormy – golfkedjan rusade i börsdebuten

Efter lunchtid hade uppgången stärkts till 10 procent och aktien handlades för omkring 77 kronor.

Intresset inför noteringen var stort. Erbjudandet övertecknades flera gånger och omkring 5 000 nya aktieägare tillkom i samband med noteringen, skriver DI.

”När jag var 14 år och jobbade i den lilla shoppen på Askersunds golfklubb trodde jag kanske inte att det skulle bli ett börsbolag, så det är så klart en stor stolthet”, har Mats Hedlund, som grundade bolaget 1994 tillsammans med Lars Johansson, tidigare sagt till tidningen.

Grundarna säljer aktier

Noteringen skiljer sig från många andra börsintroduktioner genom att Dormy inte tar in något nytt kapital. Erbjudandet består helt av befintliga aktier som säljs av Stymie Invest – bolagets största ägare.

Stymie Invest sålde aktier för cirka 435 miljoner kronor, med möjlighet att utöka försäljningen till omkring 500 miljoner. Dormy får inga pengar från affären.

Stymie Invest ägs av Dormys grundare Lars Johansson och Mats Hedlund. De två grundarna kan därmed få in uppemot 500 miljoner kronor genom försäljningen.

Till teckningskursen värderades Dormy till 1,05 miljarder kronor. Bland de nya större ägarna finns Carnegie Fonder, Cicero Fonder och familjen Hielte, som tillsammans åtagit sig att köpa aktier för 105 miljoner kronor, skriver Placera.