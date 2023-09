H&M varnar för tapp i september

Klädjätten har precis släppt sina Q3-siffror och rörelseresultatet på drygt 4,7 miljarder kronor är bättre än väntat.

Även H&M:s rörelsemarginal överraskar i det brutna räkenskapsåret juni till augusti.

Den uppgick till 7,8 procent mot väntade 7,6 procent.

H&M:s vd om försäljningen: Effekten avtog

Totalt uppgick företagets försäljning under perioden till 60 897 miljoner kronor, vilket innebär nolltillväxt i lokala valutor.

Det här har Dagens PS rapporterat om tidigare och på börsen straffades H&M-aktien då hårt efter rapportbesvikelsen i mitten av september.

Läs mer: Svenska klädjättens försäljning sviker Dagens PS

Den bruttomarginal som H&M nu redovisar på 50,9 procent är i linje med förväntan.

“Försäljningen under tredje kvartalet inleddes starkt med en uppdämd efterfrågan på sommarplagg efter en kall maj på de flesta av våra större marknader. Effekten avtog sedan successivt under sommaren. Avslutningen på kvartalet var svagare där jämförelsetal påverkades av den tillfälliga återöppningen i Ryssland i augusti förra året. Efter att nu ha flyttat in i september kan vi konstatera att starten på höstsäsongen har försenats eftersom månaden hittills präglats av ovanligt varmt väder på många av våra europeiska marknader”, förklarar H&M:s vd Helena Helmersson i en kommentar kring rapporten.