H&M har fått bättre fart på lönsamheten i koncernen – men på den viktiga spanska marknaden går utvecklingen åt motsatt håll.
Bakslag för H&M – vinsten rasar på viktiga jättemarknaden
Nya siffror från det spanska bolagsregistret visar att vinsten föll med 21 procent samtidigt som försäljningen minskade. Och detta på ärkerivalen Zaras hemmaplan.
Läs även: H&M-rivalens rekordregn – grundaren får 36 miljarder i utdelning – Dagens PS
Spanien går mot strömmen när H&M försöker lyfta
Utvecklingen i Spanien blir ett bakslag för H&M (börskurs H&M) när vd Daniel Ervér försöker kombinera högre lönsamhet med förnyad tillväxt.
Spanska affärstidningen Expansión rapporterar, med hänvisning till färska uppgifter från det spanska bolagsregistret, att H&M:s spanska verksamhet tappade både omsättning och vinst.
Enligt den spanska tidningen El Español minskade omsättningen med 2,2 procent till 469,2 miljoner euro, medan vinsten föll med 21 procent till 12,1 miljoner euro under räkenskapsåret som avslutades i november 2025.
Zara väntar på hemmaplan
Spanien är ingen marknad vilken som helst för H&M. Här möter svenskarna Inditex och Zara på deras egen hemmaplan, samtidigt som konkurrensen från bland andra Mango, Primark och Shein är stenhård.
Dagens PS jämförde tidigare i år H&M och Inditex ur ett investerarperspektiv och konstaterade att den spanska konkurrenten haft en betydligt starkare långsiktig börsutveckling.
I en annan genomgång beskrev Dagens PS hur H&M pressas allt hårdare av konkurrenterna, där just Inditex lyckats kombinera högre vinster med en snabbare och mer flexibel affärsmodell.
Färre butiker – men stor utdelning
De spanska siffrorna visar också hur H&M fortsätter att krympa sitt fysiska butiksnät.
Vid räkenskapsårets slut hade bolaget 113 butiker i Spanien, sju färre än året innan. Personalstyrkan minskade samtidigt från 3 470 till 3 216 personer.
Trots vinstfallet beslutade den spanska verksamheten om en extraordinär utdelning på 30 miljoner euro till det svenska moderbolaget enligt de spanska tidningsuppgifterna.
Det svenska modeblagets aktie är svagt på minus för året.
Läs även: Efter imperiets omstöpning – Wingefors miljon-satsar på gamla kronjuvelen – Dagens PS