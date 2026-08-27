Bakslag för H&M – vinsten rasar på viktiga jättemarknaden

Zara väntar på hemmaplan

Spanien är ingen marknad vilken som helst för H&M. Här möter svenskarna Inditex och Zara på deras egen hemmaplan, samtidigt som konkurrensen från bland andra Mango, Primark och Shein är stenhård.

Dagens PS jämförde tidigare i år H&M och Inditex ur ett investerarperspektiv och konstaterade att den spanska konkurrenten haft en betydligt starkare långsiktig börsutveckling.

I en annan genomgång beskrev Dagens PS hur H&M pressas allt hårdare av konkurrenterna, där just Inditex lyckats kombinera högre vinster med en snabbare och mer flexibel affärsmodell.

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Färre butiker – men stor utdelning

De spanska siffrorna visar också hur H&M fortsätter att krympa sitt fysiska butiksnät.

Vid räkenskapsårets slut hade bolaget 113 butiker i Spanien, sju färre än året innan. Personalstyrkan minskade samtidigt från 3 470 till 3 216 personer.

Trots vinstfallet beslutade den spanska verksamheten om en extraordinär utdelning på 30 miljoner euro till det svenska moderbolaget enligt de spanska tidningsuppgifterna.

Det svenska modeblagets aktie är svagt på minus för året.

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