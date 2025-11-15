Dagens PS
Hemliga dokument avslöjar: Så mycket betalar OpenAI till Microsoft

OpenAI
Avslöjande genom läckta dokument: så mycket betalar OpenAI till Microsoft. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

OpenAI står åter i centrum när nya läckor avslöjar miljardbelopp och växande kostnadspress för AI-boomens huvudperson.

OpenAI framstår ofta som den mest eftertraktade aktören i hela AI-världen. Men interna dokument som inte var avsedda för allmänheten avslöjar en besvärlig ekonomisk verklighet.

Uppgifterna ger inblick i hur mycket pengar som rör sig mellan OpenAI och Microsoft, och väcker nya frågor om hållbarheten i den explosiva AI-boomen. Det skriver Techcrunch.

Microsoft i centrum för OpenAIs intäkter

Av de läckta dokumenten framgår att Microsoft under 2024 tog emot nära en halv miljard dollar i intäktsdelning från OpenAI.

Under de första tre kvartalen 2025 ökade beloppet kraftigt till drygt 865 miljoner dollar.

Enligt uppgifterna bygger ersättningen på en modell där OpenAI delar omkring 20 procent av sina intäkter med Microsoft, i utbyte mot tillgången till bolagets massiva molninfrastruktur som driver ChatGPT och andra modeller.

Samtidigt går en del av pengarna även i motsatt riktning. Microsoft förväntas dela intäkter tillbaka till OpenAI från Bing och Azure OpenAI Service, som är beroende av OpenAIs modeller.

En källa med insyn uppger att betalningarna i läckan visar Microsofts nettosumma, inte den totala summan innan dessa utbetalningar räknats av.

En snabbt växande ekonomi, men också stigande kostnader

De nya siffrorna målar upp bilden av ett företag som tjänar enorma pengar, men som samtidigt bränner kapital i lika hög takt.

OpenAIs intäkter uppskattas enligt tidigare rapporter till över 4 miljarder dollar för 2024, och vd Sam Altman har nyligen sagt att bolagets årliga intäkter ligger “well more” än 13 miljarder dollar och väntas passerar 20 miljarder i årstakt.

Men kostnadsbilden är lika dramatisk.

Enligt den läckta informationen kan OpenAI ha lagt omkring 3,8 miljarder dollar på inferens bara under 2024, den beräkning som krävs för att driva modellerna i realtid.

Under de första nio månaderna av 2025 steg denna kostnad till över 8,6 miljarder dollar.

Det faktum att OpenAI enligt dokumenten kan spendera mer på drift än vad bolaget drar in i intäkter ger ny näring åt spekulationer om en spirande AI-bubbla.

OpenAI har avböjt att kommentera uppgifterna. Microsoft har inte svarat.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

