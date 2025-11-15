Hemliga dokument avslöjar: Så mycket betalar OpenAI till Microsoft

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

OpenAI framstår ofta som den mest eftertraktade aktören i hela AI-världen. Men interna dokument som inte var avsedda för allmänheten avslöjar en besvärlig ekonomisk verklighet.

Uppgifterna ger inblick i hur mycket pengar som rör sig mellan OpenAI och Microsoft, och väcker nya frågor om hållbarheten i den explosiva AI-boomen. Det skriver Techcrunch.

Microsoft i centrum för OpenAIs intäkter

Av de läckta dokumenten framgår att Microsoft under 2024 tog emot nära en halv miljard dollar i intäktsdelning från OpenAI.

Under de första tre kvartalen 2025 ökade beloppet kraftigt till drygt 865 miljoner dollar.

Enligt uppgifterna bygger ersättningen på en modell där OpenAI delar omkring 20 procent av sina intäkter med Microsoft, i utbyte mot tillgången till bolagets massiva molninfrastruktur som driver ChatGPT och andra modeller.

Samtidigt går en del av pengarna även i motsatt riktning. Microsoft förväntas dela intäkter tillbaka till OpenAI från Bing och Azure OpenAI Service, som är beroende av OpenAIs modeller.

En källa med insyn uppger att betalningarna i läckan visar Microsofts nettosumma, inte den totala summan innan dessa utbetalningar räknats av.

