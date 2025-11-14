Här ökar investeringarna när resten av Europa tvekar

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

I en tid när företag världen över håller igen sina satsningar syns en markant positiv tendens i Finland.

Enligt Business Finland visar kvartals­rapporten för Q2 2025 att landet ”fortsätter att visa varför det är ett av Europas mest lockande investerings- och innovationsländer”.

Utländska företag har också ökat sitt intresse för Finland, bland annat rapporteras det att antalet utländska bolag som investerar i landet steg från 238 till 300 under de första åtta månaderna jämfört med samma period föregående år, enligt Yle.fi.

Starka förutsättningar – men risker kvarstår

Finlands ekonomi bedöms ha goda grundförutsättningar, bland annat genom stabila institutioner och ett starkt innovationsklimat.

Samtidigt pekar analysföretaget McKinsey & Company på att finska bolag investerar betydligt mindre i forskning och utveckling än global jämförelse, vilket indikerar att investeringspotentialen fortfarande är stor.

Bank of Finland, i Helsinfors. (Foto:

Marja Seppänen-Helin/Lehtikuva/NTB/TT)

Utmaningarna innefattar bland annat svag konsumtion, byggsektor som ligger efter samt osäkerhet på exportmarknaderna, enligt OECD.