Här ökar investeringarna när resten av Europa tvekar

Helsinki
Livlig gatubild i Helsingfors – ett land som fortsätter locka kapital trots global oro. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Ny data visar att Finland går mot strömmen med växande investeringar i osäkra tider.

I en tid när företag världen över håller igen sina satsningar syns en markant positiv tendens i Finland.

Enligt Business Finland visar kvartals­rapporten för Q2 2025 att landet ”fortsätter att visa varför det är ett av Europas mest lockande investerings- och innovationsländer”.

Utländska företag har också ökat sitt intresse för Finland, bland annat rapporteras det att antalet utländska bolag som investerar i landet steg från 238 till 300 under de första åtta månaderna jämfört med samma period föregående år, enligt Yle.fi.

Starka förutsättningar – men risker kvarstår

Finlands ekonomi bedöms ha goda grundförutsättningar, bland annat genom stabila institutioner och ett starkt innovationsklimat.

Samtidigt pekar analysföretaget McKinsey & Company på att finska bolag investerar betydligt mindre i forskning och utveckling än global jämförelse, vilket indikerar att investeringspotentialen fortfarande är stor.

Bank of Finland, i Helsinfors. (Foto:
Marja Seppänen-Helin/Lehtikuva/NTB/TT)

Utmaningarna innefattar bland annat svag konsumtion, byggsektor som ligger efter samt osäkerhet på exportmarknaderna, enligt OECD.

Möjligheter för investeringar även för svenska aktörer

För svenska investerare och bolag kan den finländska trenden ses som en möjlighet. Ett land som visar uthållighet i sina investeringar, trots global motvind, blir intressant ur expansions- och samarbets­synpunkt.

Finland satsar särskilt hårt inom innovation, forskning och grön omställning vilket är områden där också svenska företag ofta visar styrkor.

Business Finland lyfter fram att landet redan har ett av Europas högsta relationstal för FoU-utgifter som andel av BNP.

Men det är också viktigt att vara medveten om risker då investeringar inte är utom fara när konjunkturen är ostadig och kostnadsnivåerna stiger.

Utöver detta pekar flera analytiker på att Finland kan bli en ännu viktigare spelare i Norden när energisystem, digital infrastruktur och säkerhetspolitik förändras snabbt.

Den ökade investeringsaktiviteten kan därför ses som ett strategiskt skifte, där både nationella och internationella aktörer positionerar sig för att dra nytta av den långsiktiga tillväxt som många bedömer är på väg.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

