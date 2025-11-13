Finlandsfärja för miljarder står stilla efter ”diabolisk tabbe”

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

När de nya passagerar- och bilfärjorna Spirit of Tasmania IV och V beställdes från Rauma Marine Constructions i Finland sågs projektet som ett tekniksprång för trafiken mellan Australien och Tasmanien.

I stället har det blivit en politisk skandal som medier beskrivit som ett ”fiasko från början till slut” enligt ABC News.

Fartygen, som är 212 meter långa och rymmer 1 800 passagerare, skulle ersätta de äldre 194-metersfärjorna och kraftigt öka kapaciteten över Bass Strait.

Men den australiska delstatens egna myndigheter missade en avgörande detalj: att den nya kaj som krävdes skulle bli två år försenad.

Enligt Australian Financial Review kallades misstaget ”en diabolisk tabbe”, och kostnaderna har skjutit i höjden. Kostnaderna för kajen har samtidigt rusat från 90 till 490 miljoner australiska dollar.

Finlandsfärja fast i fel hamn

Spirit of Tasmania IV nådde Perth i augusti 2025 efter nästan nio månaders förseningar, inklusive sex månader i Skottland och ett tekniskt LNG-fel under våren, något som bekräftades av BBC.

Men fartyget kunde inte tas i bruk. I stället tvingades det dirigeras till Geelong utanför Melbourne, eftersom den planerade hemhamnen saknar tillräckligt djup kaj.

Fartyget (ej på bild) är fast i fel hamn. (Foto:

Mark Lennihan/AP/TT)

Systerfartyget Spirit of Tasmania V ligger ännu kvar i Leith, England. Fartyget befinner sig mer än 17 000 kilometer från Tasmanien, enligt fartygsdata från VesselFinder.

Båda fartygen är levererade till TT-Line, Tasmaniens statligt ägda rederi.