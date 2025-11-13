Supermoderna färjor för miljarder kan inte tas i bruk. Beställaren glömde den mest grundläggande delen: en fungerande kaj.
Finlandsfärja för miljarder står stilla efter ”diabolisk tabbe”
När de nya passagerar- och bilfärjorna Spirit of Tasmania IV och V beställdes från Rauma Marine Constructions i Finland sågs projektet som ett tekniksprång för trafiken mellan Australien och Tasmanien.
I stället har det blivit en politisk skandal som medier beskrivit som ett ”fiasko från början till slut” enligt ABC News.
Fartygen, som är 212 meter långa och rymmer 1 800 passagerare, skulle ersätta de äldre 194-metersfärjorna och kraftigt öka kapaciteten över Bass Strait.
Men den australiska delstatens egna myndigheter missade en avgörande detalj: att den nya kaj som krävdes skulle bli två år försenad.
Enligt Australian Financial Review kallades misstaget ”en diabolisk tabbe”, och kostnaderna har skjutit i höjden. Kostnaderna för kajen har samtidigt rusat från 90 till 490 miljoner australiska dollar.
Finlandsfärja fast i fel hamn
Spirit of Tasmania IV nådde Perth i augusti 2025 efter nästan nio månaders förseningar, inklusive sex månader i Skottland och ett tekniskt LNG-fel under våren, något som bekräftades av BBC.
Men fartyget kunde inte tas i bruk. I stället tvingades det dirigeras till Geelong utanför Melbourne, eftersom den planerade hemhamnen saknar tillräckligt djup kaj.
Systerfartyget Spirit of Tasmania V ligger ännu kvar i Leith, England. Fartyget befinner sig mer än 17 000 kilometer från Tasmanien, enligt fartygsdata från VesselFinder.
Båda fartygen är levererade till TT-Line, Tasmaniens statligt ägda rederi.
Miljardprojektet som brast i planering
Projektet skulle stå klart redan 2021. Nu ligger totalkostnaden på omkring 800 miljoner euro, varav cirka 450 miljoner euro är överskridanden.
Fartygen själva steg från 710 till över 900 miljoner AUD, enligt ABC.
Ironiskt nog är det enda som fungerar felfritt just det som byggdes i Finland. De tekniskt avancerade fartygen är redo för trafik, men den avgörande infrastrukturen existerar inte.
Resultatet: två av världens modernaste finlandsfärjor står stilla, en i Australien och en på andra sidan jordklotet.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
