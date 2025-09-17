Dagens PS
Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”

Swedbanks analytiker Mats Liss tror på råvaruaktien trots en tuff tid senaste året.
Swedbanks analytiker Mats Liss tror på råvaruaktien trots en tuff tid senaste året. (Foto: Swedbank Aktiellt)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

En svensk råvaruaktie har pressats av valutaeffekter, tulloro och sänkta prognoser inför Q3. Ändå upprepar analytikern Mats Liss på Swedbank sin köprekommendation.

”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare.

Kort sikt: resultatet under press

Bolaget som står i fokus är Gränges (börskurs Gränges) specialiserat på valsade aluminiumprodukter för fordon, HVAC och andra industriella tillämpningar.

Trots en svag kursutveckling den senaste tiden för råvaruaktien ser Liss utrymme för återhämtning – och för den som har tålamod kan aktien enligt honom bli en vinnare.

Fakta: Gränges i siffror

    • Grundat: 1896 (ursprung i Svenska Metallverken, senare del av Sapa)

    • Huvudkontor: Stockholm

    • Omsättning: ca 23 miljarder kronor (2023)

    • Anställda: omkring 2 700 globalt

    • Marknader: Sverige, Europa, USA, Kina, Indien m.fl.

    • Produkter: Valsade aluminiumlösningar till fordon, HVAC och industriella tillämpningar

Inför rapporten den 23 oktober räknar analytikern dock med en nedgång i rörelseresultatet. Från 420 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol spås vinsten nu landa runt 380 miljoner.

”Vi har sänkt prognoserna med runt 8–9 procent, vilket gör att våra estimat ligger under konsensus. Men det är viktigt att komma ihåg att bolaget ändå guidar för volymtillväxt i medelhöga till höga ensiffriga procenttal,” skriver Mats Liss i den nya analysen från Swedbank.

Långsiktiga drivkrafter: expansion och elektrifiering

Bakom den kortsiktiga motvinden finns flera faktorer som talar för stark framtida tillväxt menar Swedbank.

Den senaste expansionsfasen i Kina innebär att produktionskapaciteten kan fördubblas under de kommande fem åren. I Polen väntar en uppväxling på 30 000 ton i Konin-anläggningen från andra halvåret 2025.

”Vi tror att de här investeringarna, särskilt i Kina, kan göra att bolaget växer snabbare än marknaden. Dessutom innebär elektrifieringen av fordonsflottan en chans att öka innehållet per fordon med upp till 80 procent,” skriver Mats Liss.

Även om bilindustrin står för runt 40 procent av volymerna har bolaget lyckats parera nedgången i segmentet genom att vinna marknadsandelar och växa i andra delar av verksamheten. Det sprider riskerna och stärker konkurrenskraften i råvaruaktien som Swedbank ser det.

Värderingen på råvaruaktien billigare än konkurrenterna

Efter Swedbanks revideringen ligger riktkursen på 140 kronor, ned från tidigare 150.

Med dagens kurs på strax över 122 kronor för råvaruaktien ger det en möjlig uppsida på dryga 14 procent.

Aktien handlas nu till ett p/e-tal på 10–11 räknat på framåtblickande vinst. Det är betydligt lägre än för många andra små och medelstora industribolag inom kapitalvarusektorn hävdar Swedbank.

”Vi tycker att aktien framstår som attraktiv. Tillväxtmöjligheterna ligger över genomsnittet, och kombinationen av stark position i USA, expansion i Kina och en diversifierad kundbas gör bolaget till en intressant långsiktig investering,” avslutar Mats Liss.

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

