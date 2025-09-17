Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”

”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare.

Kort sikt: resultatet under press

Bolaget som står i fokus är Gränges (börskurs Gränges) specialiserat på valsade aluminiumprodukter för fordon, HVAC och andra industriella tillämpningar.

Trots en svag kursutveckling den senaste tiden för råvaruaktien ser Liss utrymme för återhämtning – och för den som har tålamod kan aktien enligt honom bli en vinnare.

Fakta: Gränges i siffror Grundat: 1896 (ursprung i Svenska Metallverken, senare del av Sapa)

Huvudkontor: Stockholm

Omsättning: ca 23 miljarder kronor (2023)

Anställda: omkring 2 700 globalt

Marknader: Sverige, Europa, USA, Kina, Indien m.fl.

Produkter: Valsade aluminiumlösningar till fordon, HVAC och industriella tillämpningar



Inför rapporten den 23 oktober räknar analytikern dock med en nedgång i rörelseresultatet. Från 420 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol spås vinsten nu landa runt 380 miljoner.

”Vi har sänkt prognoserna med runt 8–9 procent, vilket gör att våra estimat ligger under konsensus. Men det är viktigt att komma ihåg att bolaget ändå guidar för volymtillväxt i medelhöga till höga ensiffriga procenttal,” skriver Mats Liss i den nya analysen från Swedbank.