Handelsbankens nya fynd: Aktien kan stiga 37 procent

Kan effektivisera genom AI

Men Handelsbanken, som nu tagit upp aktien till bevakning för första gången, ser köpläge.

”Vi bedömer att bolaget har goda möjligheter att återgå till tydlig tillväxt räkenskapsåret 2026/27, drivet av nya spellanseringar, fortsatt starkt användarengagemang samt potential att effektivisera utvecklingen ytterligare genom AI‑verktyg”, skriver storbankens analytiker i den nya analysen.

Handelsbanken tycker att ”kombination av stabilitet och kurspotential” är attraktiv.

Ser låg värdering

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Riktkursen sätts till 25 kronor vilket är runt 37 procent högre än nuvarande kurs på 18,4 kronor.

”I vår värdering av Coffee Stain kombinerar vi en kassaflödesmodell och jämförelser med sektorkollegor, och ser tydlig potential för multipel­expansion, särskilt om PC‑ och konsolmarknaden återgår till tillväxt.”

Trots köprådet så är aktien svagt ned i handeln i dag onsdag strax innan lunch svensk tid.

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