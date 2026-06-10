”Givet bolagets höga lönsamhet, starka kassaflöden och strukturella kvalitet anser vi att dagens värdering inte fullt reflekterar potentialen i aktien”.
Handelsbankens nya fynd: Aktien kan stiga 37 procent
Så skriver Handelsbankens analytiker Jesper Stugemo kring aktien som storbanken ger en rejäl köpstämpel i en ny analys.
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Aktien ned i år
Goat Simulator, Satisfactory, Deep Rock Galactic, Valheim, Teardown och Welcome to Bloxburg.
Bakom de populära spelen gömmer sig det svenska spelbolaget Coffe Stain som knoppades av som en egen aktie på Stockholmsbörsen i december fjol från moderbolaget Embracer (börskurs Embracer).
Starten på börsresan blev svag som Dagens PS skrev om då och även nu i år har aktien backat, minus 21 procent 2026.
Kan effektivisera genom AI
Men Handelsbanken, som nu tagit upp aktien till bevakning för första gången, ser köpläge.
”Vi bedömer att bolaget har goda möjligheter att återgå till tydlig tillväxt räkenskapsåret 2026/27, drivet av nya spellanseringar, fortsatt starkt användarengagemang samt potential att effektivisera utvecklingen ytterligare genom AI‑verktyg”, skriver storbankens analytiker i den nya analysen.
Handelsbanken tycker att ”kombination av stabilitet och kurspotential” är attraktiv.
Ser låg värdering
Riktkursen sätts till 25 kronor vilket är runt 37 procent högre än nuvarande kurs på 18,4 kronor.
”I vår värdering av Coffee Stain kombinerar vi en kassaflödesmodell och jämförelser med sektorkollegor, och ser tydlig potential för multipelexpansion, särskilt om PC‑ och konsolmarknaden återgår till tillväxt.”
Trots köprådet så är aktien svagt ned i handeln i dag onsdag strax innan lunch svensk tid.
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