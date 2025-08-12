Dagens PS
Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen

Norges rikaste man har gått in med stora belopp i den svenska fastighetsbranschen. Foto: (Håkon Mosvold Larsen/NTB Fredrik Sandberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Den svenska fastighetsbranschen är av stort intresse för norska miljardärer. Landets rikaste man har blivit storägare i Fabege samtidigt som både JM och SBB fått tillskott från grannen i väst.

Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har fått upp ögonen för den svenska fastighetsmarknaden. Redan 2023 köpte han in sig i fastighetsbolaget Fabege men det var först nu i år det verkligen tagit fart.

När Fabege tapppat i börsvärde, hela 38 procent på fem år, har norrmannen tankat med nya aktier och i april i år gick han om Backahill som storägare i bolaget som äger 15,9 procent av aktierna.

Köpfesten för Fredriksen fortsatte senare och i juli köpte han närmare nästan 4,2 miljoner aktier fler aktier i Fabege, skriver Affärsvärlden. Per den 29 juli äger Fredriksen cirka cirka 67,7 miljoner aktier, vilket motsvarar 20,48 procent av kapitalet och rösterna.

Inte enda norrmannen som gillar svenska fastighetsbranschen

John Fredriksen är inte ensam bland sina landsmän att vilja investera i aktier i den svenska fastighetsbranschen.

Den norska miljardären Frederik W. Mohn har även han klivit in i fastighetsbranschen då han köpt positioner i JM och Bonava, skriver Placera.

Positionen i fastighetsutvecklaren JM är i dag Mohns största position med ett värde 558 miljoner kronor. Därmed är han tredje största ägare i fastighetsutvecklaren.

I Bonava köpte miljardären in sig i i fjol och har sedan dess succesivt ökat sitt ägande.

SBB lockar norska ägare

Fredrik W. Mohn köpte även in sig i SBB tidigare förra året, skrev Affärsvärlden då. Men bara två månader senare valde han att sälja hela innehavet igen.

En som däremot klivit in i bolaget och stannat är landsmannen Kjell Inge Røkke som tagit ett stort steg in i SBB. Han är numera största ägare i bolaget med 8,6 procent av kapitalet och 28,7 procent av rösterna.

Røkkes intresse för den svenska fastighetsbranschen slutar inte där. Han har även, via sitt bolag Aker, satsat på det norska bolaget Public Property Invest, ett av SBB:s intressebolag, där Ilija Batljan är vd. De senaste tre månaderna tre månaderna har bolaget köpt aktier i fastighetsbolaget för totalt 2 miljarder kronor.

Även norska Obos har utökat sitt ägande inom den svenska fastigetsbranschen. Sedan 2022 är man största ägaren i NCC med en post som i dag ligger på 2 miljarder kronor. Senanst i onsdags utökade man sitt innehav med 250.000 aktier för omkring 46,4 miljoner kronor.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

