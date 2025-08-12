Rika norrmän vill äga svenska fastighetsbranschen

Norges rikaste man, redaren John Fredriksen, har fått upp ögonen för den svenska fastighetsmarknaden. Redan 2023 köpte han in sig i fastighetsbolaget Fabege men det var först nu i år det verkligen tagit fart.

När Fabege tapppat i börsvärde, hela 38 procent på fem år, har norrmannen tankat med nya aktier och i april i år gick han om Backahill som storägare i bolaget som äger 15,9 procent av aktierna.

Köpfesten för Fredriksen fortsatte senare och i juli köpte han närmare nästan 4,2 miljoner aktier fler aktier i Fabege, skriver Affärsvärlden. Per den 29 juli äger Fredriksen cirka cirka 67,7 miljoner aktier, vilket motsvarar 20,48 procent av kapitalet och rösterna.

Inte enda norrmannen som gillar svenska fastighetsbranschen

John Fredriksen är inte ensam bland sina landsmän att vilja investera i aktier i den svenska fastighetsbranschen.

Den norska miljardären Frederik W. Mohn har även han klivit in i fastighetsbranschen då han köpt positioner i JM och Bonava, skriver Placera.

Positionen i fastighetsutvecklaren JM är i dag Mohns största position med ett värde 558 miljoner kronor. Därmed är han tredje största ägare i fastighetsutvecklaren.

I Bonava köpte miljardären in sig i i fjol och har sedan dess succesivt ökat sitt ägande.