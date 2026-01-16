Dagens PS
Dagensps.se
Energi

Trump vill tvinga techbolag att betala för ny el

trump
Det kommer att krävas betydligt mer el för att driva framtidens AI-sektor, något som Donald Trump tycker att techbolagen ska ta ansvar för. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

När AI slukar mer energi kan det bli dyrare för vanliga konsumenter. Donald Trumps plan är att låta techbolagen stå för notan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Nya kraftverk måste byggas i snabb takt för att möta den snabbt växande efterfrågan på el från artificiell intelligens och datacenter.

Det vill USA:s president Donald Trump att techjättarna ska stå för.

Enligt uppgifter från Vita huset driver administrationen nu på för att elnätoperatören PJM Interconnection ska ändra hur ny elproduktion finansieras, skriver CNBC.

Kan hållas en auktion

PJM är det största sammanlänkade elnätet i USA och förser över 65 miljoner människor i 13 delstater samt Washington D.C.

Området omfattar bland annat norra Virginia, som har utvecklats till världens största marknad för datacenter.

Den kraftiga expansionen av serverhallar, främst kopplade till AI-utvecklingen, har satt hård press på elsystemet och bidragit till kraftigt stigande elpriser.

Trumpadministrationens förslag innebär att PJM ska hålla en auktion där techbolag får bjuda på kontrakt för ny elproduktion.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Stora summor inblandade

ANNONS

Tanken är att bolag som driver den ökade efterfrågan också ska bära kostnaden för investeringar i ny baskraft.

Enligt uppgifterna handlar det om att bygga ny elproduktion för omkring 15 miljarder dollar.

Samtidigt vill Vita huset begränsa hur mycket befintliga kraftverk får ta betalt i PJM:s så kallade kapacitetsmarknad.

Ska undvika strömavbrott

Syftet är att skydda hushåll och företag från fortsatt stigande elräkningar, som redan har blivit en politiskt känslig fråga i flera delstater.

Energiministern, inrikesministern och guvernörer från regionen väntas presentera en gemensam uppmaning till PJM att genomföra förändringarna.

Företrädare för Vita huset beskriver initiativet som ett försök att rätta till tidigare misslyckanden i energipolitiken, minska risken för strömavbrott och dämpa prisökningarna.

Risk för ett underskott

Enligt tillsynsorganisationen Monitoring Analytics kan omkring 23 miljarder dollar i ökade kapacitetskostnader kopplas till datacenter, kostnader som i slutändan förs vidare till konsumenterna.

ANNONS

I den senaste kapacitetsauktionen saknade PJM dessutom sex gigawatt för att nå sitt tillförlitlighetsmål för 2027, motsvarande produktionen från flera stora kärnkraftsreaktorer.

Experter varnar för att underskottet ökar risken för elavbrott under de kommande åren, särskilt om utbyggnaden av datacenter fortsätter i nuvarande takt.

Läs mer: Ukraina kan bli “light-medlem” i EU – förslaget sågas. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIDonald TrumpElektricitetUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS