När AI slukar mer energi kan det bli dyrare för vanliga konsumenter. Donald Trumps plan är att låta techbolagen stå för notan.
Trump vill tvinga techbolag att betala för ny el
Nya kraftverk måste byggas i snabb takt för att möta den snabbt växande efterfrågan på el från artificiell intelligens och datacenter.
Det vill USA:s president Donald Trump att techjättarna ska stå för.
Enligt uppgifter från Vita huset driver administrationen nu på för att elnätoperatören PJM Interconnection ska ändra hur ny elproduktion finansieras, skriver CNBC.
Kan hållas en auktion
PJM är det största sammanlänkade elnätet i USA och förser över 65 miljoner människor i 13 delstater samt Washington D.C.
Området omfattar bland annat norra Virginia, som har utvecklats till världens största marknad för datacenter.
Den kraftiga expansionen av serverhallar, främst kopplade till AI-utvecklingen, har satt hård press på elsystemet och bidragit till kraftigt stigande elpriser.
Trumpadministrationens förslag innebär att PJM ska hålla en auktion där techbolag får bjuda på kontrakt för ny elproduktion.
Stora summor inblandade
Tanken är att bolag som driver den ökade efterfrågan också ska bära kostnaden för investeringar i ny baskraft.
Enligt uppgifterna handlar det om att bygga ny elproduktion för omkring 15 miljarder dollar.
Samtidigt vill Vita huset begränsa hur mycket befintliga kraftverk får ta betalt i PJM:s så kallade kapacitetsmarknad.
Ska undvika strömavbrott
Syftet är att skydda hushåll och företag från fortsatt stigande elräkningar, som redan har blivit en politiskt känslig fråga i flera delstater.
Energiministern, inrikesministern och guvernörer från regionen väntas presentera en gemensam uppmaning till PJM att genomföra förändringarna.
Företrädare för Vita huset beskriver initiativet som ett försök att rätta till tidigare misslyckanden i energipolitiken, minska risken för strömavbrott och dämpa prisökningarna.
Risk för ett underskott
Enligt tillsynsorganisationen Monitoring Analytics kan omkring 23 miljarder dollar i ökade kapacitetskostnader kopplas till datacenter, kostnader som i slutändan förs vidare till konsumenterna.
I den senaste kapacitetsauktionen saknade PJM dessutom sex gigawatt för att nå sitt tillförlitlighetsmål för 2027, motsvarande produktionen från flera stora kärnkraftsreaktorer.
Experter varnar för att underskottet ökar risken för elavbrott under de kommande åren, särskilt om utbyggnaden av datacenter fortsätter i nuvarande takt.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
