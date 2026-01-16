Trump vill tvinga techbolag att betala för ny el

Nya kraftverk måste byggas i snabb takt för att möta den snabbt växande efterfrågan på el från artificiell intelligens och datacenter.

Det vill USA:s president Donald Trump att techjättarna ska stå för.

Enligt uppgifter från Vita huset driver administrationen nu på för att elnätoperatören PJM Interconnection ska ändra hur ny elproduktion finansieras, skriver CNBC.

Kan hållas en auktion

PJM är det största sammanlänkade elnätet i USA och förser över 65 miljoner människor i 13 delstater samt Washington D.C.

Området omfattar bland annat norra Virginia, som har utvecklats till världens största marknad för datacenter.

Den kraftiga expansionen av serverhallar, främst kopplade till AI-utvecklingen, har satt hård press på elsystemet och bidragit till kraftigt stigande elpriser.

Trumpadministrationens förslag innebär att PJM ska hålla en auktion där techbolag får bjuda på kontrakt för ny elproduktion.