Guldrallyt kan fortsätta: ”Gått in i en ny haussefas”

Råvaruanalytiker på den amerikanska investmentbanken J.P. Morgan bedömer att guldpriset kan nå 6 000 dollar per uns redan före årsskiftet och stiga vidare till 6 300 dollar under nästa år, rapporterar det tyska finansmagasinet Focus Money.

”Guldet har gått in i en ny haussefas. Den präglas mindre av spekulativt momentum och mer av en bred, strukturell övertygelse bland marknadens aktörer”, säger Michael Haigh, analytiker på Société Générale, enligt magasinet.

Brett köptryck på guld

Det som sticker ut är att efterfrågan kommer från flera håll.

Centralbankerna fortsätter att köpa guld – bland annat för att diversifiera sina valutareserver. Även investerare på den privata marknaden ökar sin exponering.

Enligt Focus Money köpte guldbaserade ETF:er mer än 200 ton guld under augusti. Det var det tredje största månatliga inflödet sedan mätningarna började.

Även kinesiska försäkringsbolag har fått en större roll på marknaden genom möjligheten att investera i fysiskt guld. Det breddar investerarbasen och kan bidra till att hålla efterfrågan uppe.