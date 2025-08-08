Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner

USA har beslutat att införa tullavgift på import av guldtackor som väger 1 kilo. Det framgår av ett beslut som tagits av den amerikanska tullen den 31 juli som Financial Times tagit del av.

Beslutet överraskar industrin som trodde att guldtackor skulle klassificeras under en annan tullkod där tullar inte skulle gälla.

Priset på guld mot rekordnivå

Efter beskedet rusade guldterminerna upp till rekordnivån 3 534,10 dollar per uns, enligt Reuters.

Läs mer:

Då kan guld slå nytt rekord. Dagens PS

Samtidigt låg spotpriserna kvar på ungefär samma, höga, nivåer som tidigare då dessa stigit rejält redan tidigare.

Enkilos guldtackor är den vanligaste formen av handlat guld på Comex som är världens största gulterminsmarknad.