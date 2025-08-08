Dagens PS
Guld slår rekord efter nya draget – slår mot land som redan ligger ner

Ny tull på guldtackor får priset på guld att skjuta i höjden. Foto: (Eugene Hoshiko /AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Priset på guld steg till rekordnivåer under fredagen. Detta efter att det stod klart att en tull på guldtackor kommer att införas. Beskedet kan även komma att slå hårt mot svårt ansatta Schweiz.

USA har beslutat att införa tullavgift på import av guldtackor som väger 1 kilo. Det framgår av ett beslut som tagits av den amerikanska tullen den 31 juli som Financial Times tagit del av.

Beslutet överraskar industrin som trodde att guldtackor skulle klassificeras under en annan tullkod där tullar inte skulle gälla.

Priset på guld mot rekordnivå

Efter beskedet rusade guldterminerna upp till rekordnivån 3 534,10 dollar per uns, enligt Reuters.

Samtidigt låg spotpriserna kvar på ungefär samma, höga, nivåer som tidigare då dessa stigit rejält redan tidigare.

Enkilos guldtackor är den vanligaste formen av handlat guld på Comex som är världens största gulterminsmarknad.

Slår hårt mot Schweiz

Guldtackor är också en stor handelsvara för Schweiz som nu drabbas av ytterligare olycka i och med de nya tullarna.

Schweiz har under de senaste tolv månaderna fram till juni i år exporterat guld till ett värde om cirka 61,5 miljarder dollar till USA. Med de nya tullarna på 39 procent som USA infört mot Schweiz skulle det innebära 24 miljarder dollar i skatt för samma mängd guld.

Schweiz guldindustri är världens största inom raffinering av den åtråvärda metallen. Det är på många sätt en form av triangelhandel där guld färdas från New York och London till Schweiz. Där smälts det om till nya storlekar.

I London föredrar man större guldtackor, liknande tegelstenar. I New York vill man däremot ha de lite mindre varianterna. Dessa liknar mer en smartphone i storlek.

Schweiz hade redan innan stora problem med de amerikanska tullarna. Dessa väntas slå hårt mot industrier som ost och klockor. Nu ser det ut som om den viktiga läkemedelsindustrin är den enda som ser ut att klara sig undan de skyhöga tullarna.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

