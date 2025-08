Då kan guld slå nytt rekord

Citi har höjt sina prognoser för guldpriset de kommande tre månaderna. Prognosen har gått från tidigare 3 300 dollar per uns till 3 500 dollar per uns, rapporterar Reuters.

I den nya prognosen hamnar bankens handelsintervall på 3 300-3 600 dollar per uns från tidigare 3 100-3 500.

“Oro för tillväxten i USA och inflation relaterad till tullar väntas förbli höga under andra halvåret 2025. Detta, tillsammans med en svagare dollar, väntas driva guldpriset något högre till nya rekordhöga nivåer”, skriver Citi i sin prognos.

Priset på guld har stigit under året

Under oroliga tider stiger priset på guld och det senaste året har inte varit något undantag. Totalt har priset på guld stigit med ungefär 30 procent sedan början på året. Det ligger just nu på 3 362 dollar per uns.

Förvisso sjönk priset på guld marginellt under måndagen med 0,2 procent. Detta kom efter en höjning på 2 procent under fredagen. Höjningen skedde efter rapportering om en svagare amerikansk arbetsmarknad. Terminer för guld ökade dock med 0,3 procent.

Guldpriset sjönk något under måndagen på grund av något starkare räntor på amerikanska statsobligationer och vinsthemtagningar.

Den starka efterfrågan har enligt banken drivits på investeringsefterfrågan, måttliga centralbanksinköp och en fortsatt hög efterfrågan på smycken trots högre priser.

Inte bara guld som glimmar

Det oroliga världsläget har fått många att söka trygga hamnar att investera i. Förutom guld har även amerikanska statsobligationer eller dollar varit mål för säkra placeringar. Men dessa har blivit mindre intressanta den senaste tiden.

Även andra ädelmetaller som silver och platina har blivit intressanta för investerare. Dessa har också följt guldpriset i uppgången den senaste tiden. Silver har stigit i pris med nästan 40 procent på tolv månader och platina med närmare 46 procent.