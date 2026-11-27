Mexikanska gruvbolaget Fresnillo och Sydafrikanska guldbolaget Pan African Resources hörde till de största vinnarna. Båda aktierna steg mer än 5 procent under fredagens handel, enligt Reuters.

Metallpriserna ger nytt hopp

Bakom kurslyftet ligger en bred återhämtning på råvarumarknaden.

Kopparpriset steg som mest omkring 5 procent under fredagen och närmade sig åter 12 000 dollar per ton på London Metal Exchange. Uppgången kom efter att priset tidigare under veckan fallit till den lägsta nivån på elva månader.

Även ädelmetallerna fick ett lyft. Guldpriset steg närmare 4 procent medan silver rusade omkring 10 procent, enligt siffror från Wall Street Journal.

Uppgången kom efter en period med ökad oro på finansmarknaderna och ett starkare dollarindex som pressat metallpriserna.