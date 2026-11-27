VECKANS VINNARE. Gruvaktierna får en revansch efter en tung novembermånad. Fresnillo, Glencore och Antofagasta stiger när metallpriserna återhämtar sig.
Gruvaktier rusar när guld och koppar vänder upp
Gruvbolagen har fått en efterlängtad medvind på Europas börser.
På fredagen steg gruvsektorn med omkring 4 procent när kopparpriset rusade och guld och silver återhämtade sig från sina senaste bottennivåer.
Mexikanska gruvbolaget Fresnillo och Sydafrikanska guldbolaget Pan African Resources hörde till de största vinnarna. Båda aktierna steg mer än 5 procent under fredagens handel, enligt Reuters.
Metallpriserna ger nytt hopp
Bakom kurslyftet ligger en bred återhämtning på råvarumarknaden.
Kopparpriset steg som mest omkring 5 procent under fredagen och närmade sig åter 12 000 dollar per ton på London Metal Exchange. Uppgången kom efter att priset tidigare under veckan fallit till den lägsta nivån på elva månader.
Även ädelmetallerna fick ett lyft. Guldpriset steg närmare 4 procent medan silver rusade omkring 10 procent, enligt siffror från Wall Street Journal.
Uppgången kom efter en period med ökad oro på finansmarknaderna och ett starkare dollarindex som pressat metallpriserna.
Här är aktierna som sticker ut
På Londonbörsen steg Fresnillo med 5,7 procent under fredagen. Gruvjätten Glencore ökade 4,7 procent medan kopparproducenten Antofagasta klättrade 4,6 procent, enligt London Stock Exchange.
Även Pan African Resources utmärkte sig med en uppgång på 6,6 procent på midcap-listan.
Det är en bred uppgång som visar hur snabbt förändringar i råvarupriserna kan slå igenom på gruvaktierna.
Fortfarande en skakig månad
Uppgången innebär en välkommen revansch för sektorn efter en svag novembermånad.
Koppar har pressats av oro för efterfrågan från industrin och den globala ekonomin. Guld och silver har i sin tur påverkats av en starkare dollar och förändrade ränteförväntningar.
Fredagens återhämtning är därför ännu inget bevis på att den långsiktiga trenden har vänt.
För gruvbolagen kan dock högre metallpriser snabbt förbättra lönsamheten eftersom stora delar av produktionskostnaderna ligger fast på kort sikt.