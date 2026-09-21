Atenbörsen sätter nya rekord och uppgraderas till eliten igen. Grekland är tillbaka som börsnation av rang.
Grekland uppgraderat: Tillhör nu börseliten igen
Under 2025 var Atenbörsen en av de bästa i världen. I maj skrev Dagens PS ytterligare om Greklands osannolika börscomeback. Då var nästa stora steg fortfarande en prognos: Att Atenbörsen skulle återvända till gruppen av utvecklade marknader.
Nu är det verklighet.
På måndagen flyttades den grekiska aktiemarknaden från kategorin ”advanced emerging market” till ”developed market” hos FTSE Russell. Samma dag genomförde även STOXX sin uppgradering. Därmed får grekiska aktier tillgång till en bredare grupp internationella investerare och indexfonder som fokuserar på utvecklade marknader.
Tar plats i Europaindexet
FTSE Russell flyttar 62 grekiska aktier från sina tillväxtmarknadsindex till utvecklade marknadsindex.
MSCI beslutade i mars att Grekland ska klassas om från tillväxtmarknad till utvecklad marknad, men först i samband med indexöversynen i maj 2027.
Hos STOXX har nio grekiska bolag dessutom tagit plats i det stora Europaindexet STOXX Europe 600. Bland dem finns National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank, Alpha Bank, GEK Terna, Jumbo, Motor Oil, PPC och Metlen.
Förändringen är mer än symbolisk, rapporterar Euronews. Utvecklingen ger också nya rekord. Indexfonder köper på sig grekiska aktier inför nästa stora ombalansering.
Bredare uppgång i ekonomin
På fredagen, den sista handelsdagen före uppgraderingen hos FTSE Russell, omsattes aktier för 4,26 miljarder euro på Atenbörsen. Det slog det tidigare rekordet från maj 2008 på omkring 3,03 miljarder euro. Omkring 91 procent av handelsvärdet kom under den avslutande auktionen.
Börsen är ett tecken på en bredare uppgång för Grekland. Landets skuldkris verkar över, då amorteringarna nu är stora. Statsskulden motsvarade 146,1 procent av BNP vid utgången av 2025, ned från 154,2 procent året före. EU-kommissionen räknar med att skuldkvoten fortsätter ned till 140,7 procent under 2026 och 134,4 procent 2027.
Kreditvärdigheten blir också bättre. I samband med börsuppgraderingen höjde Scope Ratings Greklands kreditbetyg från BBB till BBB+, med stabila utsikter. Moody’s behöll betyget Baa3 men ändrade utsikterna från stabila till positiva, vilket öppnar för en framtida höjning.
Utvecklingen visar att Grekland blivit ”mer motståndskraftigt och mer trovärdigt”, enligt finansministern Kyriakos Pierakakis.
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