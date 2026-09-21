Grekland uppgraderat: Tillhör nu börseliten igen

Nu är det verklighet.

På måndagen flyttades den grekiska aktiemarknaden från kategorin ”advanced emerging market” till ”developed market” hos FTSE Russell. Samma dag genomförde även STOXX sin uppgradering. Därmed får grekiska aktier tillgång till en bredare grupp internationella investerare och indexfonder som fokuserar på utvecklade marknader.

Tar plats i Europaindexet

FTSE Russell flyttar 62 grekiska aktier från sina tillväxtmarknadsindex till utvecklade marknadsindex.

MSCI beslutade i mars att Grekland ska klassas om från tillväxtmarknad till utvecklad marknad, men först i samband med indexöversynen i maj 2027.

Hos STOXX har nio grekiska bolag dessutom tagit plats i det stora Europaindexet STOXX Europe 600. Bland dem finns National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank, Alpha Bank, GEK Terna, Jumbo, Motor Oil, PPC och Metlen.

Förändringen är mer än symbolisk, rapporterar Euronews. Utvecklingen ger också nya rekord. Indexfonder köper på sig grekiska aktier inför nästa stora ombalansering.