SpaceX väntas handlas för första gången den 12 juni till en värdering på cirka 16 300 miljarder kronor vilket skulle bli den största börsnoteringen i historien. Men hela prislappen vilar på en enda siffra, och den kommer från bolagets egen huvudbank.
Goldman Sachs: SpaceX kommer 100-dubbla intäkterna på fem år
Dagens PS har följt prissättningen sedan i vintras och rapporterat om att placerarna i praktiken köper Elon Musks vision, inte bevisade vinster. Det resonemanget tog vi upp redan när vi listade röda flaggor i noteringen. Nu blir det ännu tydligare varför.
Hela värderingen hänger på en enda siffra
Goldman Sachs, som leder noteringen, räknar med att intäkterna från SpaceX AI-verksamhet rusar från 3,2 miljarder dollar 2025 till 322 miljarder dollar 2030. Det är en hundradubbling på fem år.
Utan den faller motiveringen för miljardvärderingen. Samtidigt gjorde AI-delen xAI en förlust på 6,4 miljarder dollar, cirka 59,8 miljarder kronor, förra året. Morningstar prissätter hela SpaceX till 780 miljarder dollar, cirka 7 287 miljarder kronor, mindre än hälften av noteringskursen.
Sammantaget pekar dessa tre oberoende signaler åt samma håll: Investerarna slår vad om framtiden, utan förankring i nuet.
Så berör noteringen svenska sparare
Svenska privatsparare kan inte teckna sig ännu. Första vägen in går via marknaden efter den 12 juni, och därefter indirekt via globala indexfonder och tjänstepension när aktien tas in i breda index.
Räknat på 2025 års omsättning handlas bolaget till nära 100 gånger försäljningen, en multipel som lämnar noll marginal för missade prognoser. Analytikern Valtteri Ahti konstaterar för Realtid att teknikvärderingar sällan handlar om nuet utan om tron på framtiden.
PS analys
Goldmans 100x-prognos är ett säljargument. AI-löftet kan mycket väl infrias på sikt, men kursen bjuder redan in hela framgången. För svensken som möter SpaceX i sin indexfond blir frågan inte om bolaget är bra, utan om det är värt 16 300 miljarder kronor, summor en vanlig dödlig inte ens kan föreställa sig, innan det ens finns några vinster.
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