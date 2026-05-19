Börsens uppgång tilltar – Saabs aktie lyfter
Stockholmsbörsens handel går i dur. Vid 14.00-tiden är OMXS-indexet upp 0,9 procent.
Värmepumpstillverkaren Nibe faller 5 procent till botten av OMXS30-listan efter att ha släppt sin delårsrapport under morgonen.
Livekasinooperatören Evolution tar täten med en uppgång på 8 procent – bolaget meddelade i går kväll att man beslutat om ett återköpsprogram om 2 miljarder euro.
Saab lyfter 4 procent. Sverige går vidare med franska Naval Group när försvaret ska anskaffa fyra fregatter, men regeringen kommer att ställa krav på att svenska system från Saab och Bofors ska ingå i affären.
På råvarumarknaden faller oljepriset något. Ett fat brentolja kostar 111 dollar.
De långa amerikanska marknadsräntorna stiger omkring 2–3 räntepunkter.