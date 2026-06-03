Det är fullt drag på börsen just nu, särskilt i USA. Det får Goldman Sachs-vd:n David Solomon att kalla investerare för ”giriga”.
Goldman-vd:n: Girighet dominerar börsen just nu
Investerarnas riskvilja är fortsatt stark trots stigande inflation, höga oljepriser och rekordvärderingar på börsen.
Det säger Goldman Sachs vd David Solomon.
Han menar att kapitalmarknaderna präglas av optimism och att tillgången på kapital fortfarande är mycket god.
Stora noteringar väntar
Uttalandet speglar den positiva syn som dominerat på Wall Street under våren.
Det breda amerikanska indexet S&P 500 noterade rekordstängningar vid elva tillfällen under maj, vilket motsvarar ungefär hälften av månadens handelsdagar.
Enligt Solomon finns det gott om likviditet i det finansiella systemet, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för bolag som söker nytt kapital.
Han pekar på att flera av världens mest uppmärksammade teknikbolag väntas genomföra börsnoteringar de kommande åren, däribland OpenAI, Anthropic och Elon Musks rymdbolag SpaceX.
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Investerare villiga att ta risker
Goldman Sachs hoppas spela en central roll i flera av dessa affärer, som väntas bli bland de största börsintroduktionerna någonsin.
Som ett tecken på marknadens starka riskaptit lyfter Solomon fram Alphabets nyligen genomförda kapitalanskaffning på 80 miljarder dollar.
Trots affärens storlek föll aktien endast marginellt efter beskedet, vilket enligt honom visar att investerare är beredda att finansiera omfattande expansions- och investeringsprojekt.
”Jag vet att när jag säger det kommer det att citeras. Men jag tror att det är sant och något för oss att reflektera över. Vi befinner oss definitivt vid en tidpunkt där det finns mer girighet än rädsla”, säger han, enligt Financial Times.
”Det är en av anledningarna till att människor som behöver det här kapitalet söker sig till marknaderna. För att kapitalet finns tillgängligt.”
AI driver på
Den positiva börsutvecklingen har i stor utsträckning drivits av den fortsatta AI-boomen.
Teknikindexet Nasdaq Composite har stigit omkring 30 procent sedan slutet av mars, med halvledarbolag, minnestillverkare och serverproducenter bland de största vinnarna.
Bland årets starkaste aktier finns minnesbolaget Sandisk, vars aktie har rusat över 600 procent sedan årsskiftet. Även Micron, Dell och Intel har noterat kraftiga kursuppgångar under samma period.
Tror inte på börsnedgång
Samtidigt har mjukvarusektorn återhämtat sig efter den nedgång som präglade årets inledning.
Trots den optimistiska marknadssynen varnar Solomon för att sentimentet snabbt kan förändras.
Historiskt har perioder av stark riskaptit ibland följts av kraftiga omsvängningar när investerarnas fokus skiftar till ekonomiska eller geopolitiska risker.
Även Morgan Stanley noterar att den mindre börsnedgång som präglade årets första kvartal nu framstår som avlägsen.
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