Goldman-vd:n: Girighet dominerar börsen just nu

Investerare villiga att ta risker

Goldman Sachs hoppas spela en central roll i flera av dessa affärer, som väntas bli bland de största börsintroduktionerna någonsin.

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Som ett tecken på marknadens starka riskaptit lyfter Solomon fram Alphabets nyligen genomförda kapitalanskaffning på 80 miljarder dollar.

Trots affärens storlek föll aktien endast marginellt efter beskedet, vilket enligt honom visar att investerare är beredda att finansiera omfattande expansions- och investeringsprojekt.

”Jag vet att när jag säger det kommer det att citeras. Men jag tror att det är sant och något för oss att reflektera över. Vi befinner oss definitivt vid en tidpunkt där det finns mer girighet än rädsla”, säger han, enligt Financial Times.

”Det är en av anledningarna till att människor som behöver det här kapitalet söker sig till marknaderna. För att kapitalet finns tillgängligt.”

AI driver på

Den positiva börsutvecklingen har i stor utsträckning drivits av den fortsatta AI-boomen.

Teknikindexet Nasdaq Composite har stigit omkring 30 procent sedan slutet av mars, med halvledarbolag, minnestillverkare och serverproducenter bland de största vinnarna.

Bland årets starkaste aktier finns minnesbolaget Sandisk, vars aktie har rusat över 600 procent sedan årsskiftet. Även Micron, Dell och Intel har noterat kraftiga kursuppgångar under samma period.

Tror inte på börsnedgång

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Samtidigt har mjukvarusektorn återhämtat sig efter den nedgång som präglade årets inledning.

Trots den optimistiska marknadssynen varnar Solomon för att sentimentet snabbt kan förändras.

Historiskt har perioder av stark riskaptit ibland följts av kraftiga omsvängningar när investerarnas fokus skiftar till ekonomiska eller geopolitiska risker.

Även Morgan Stanley noterar att den mindre börsnedgång som präglade årets första kvartal nu framstår som avlägsen.

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