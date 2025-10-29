Gates varning till Nadella: Då bränner du 1 miljard dollar

Det här var 2019 och Microsoft investerade 1 miljard dollar i uppstickaren OpenAI och Nadella utgick från att satsningen skulle generera rejäl avkastning.

Men Bill Gates, som tidigare var vd och mjukvaruarkitekt på Microsoft och i dag agerar rådgivare åt företaget, var skeptisk.

Han såg det hela som en risk, avslöjar Microsofts vd Datya Nadella i teknikfokuserade Youtube-programmet ”TBPN”.

Gates var säker på att pengarna skulle gå upp i rök

”Kom ihåg att det här var en ideell organisation, och jag tror att Bill till och med sa: ‘Ja, du kommer att bränna den här miljarden dollar’”, tror jag att Gates sa.

”Vi hade lite hög risktolerans, och vi sa att vi ville ge det här en chans”, fortsätter Nadella i TBPN-programmet på Youtube.

OpenAI hade funnits i knappt fyra år när Microsoft gjorde sin första investering 2019. I dag har Microsoft stoppat in mer än 13 miljarder dollar i ChatGPT-tillverkaren.

När OpenAI presenterade sin chatbot ChatGPT på hösten 2022 blev nyheten viral på sociala medier, minns Business Insider.