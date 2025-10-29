Dagens PS
Gates varning till Nadella: Då bränner du 1 miljard dollar

Gates
Microsofts vd Satya Nadella berättar att Bill Gates varnade honom från att investera i OpenAI 2019. (Foto: Jason Redmond/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Det här fick Microsofts vd Satya Nadella höra från techjättens medgrundare Bill Gates, som då satt i styrelsen, när bolaget gjorde sin första investering i OpenAI.

Det här var 2019 och Microsoft investerade 1 miljard dollar i uppstickaren OpenAI och Nadella utgick från att satsningen skulle generera rejäl avkastning.

Men Bill Gates, som tidigare var vd och mjukvaruarkitekt på Microsoft och i dag agerar rådgivare åt företaget, var skeptisk.

Han såg det hela som en risk, avslöjar Microsofts vd Datya Nadella i teknikfokuserade Youtube-programmet ”TBPN”.

Gates var säker på att pengarna skulle gå upp i rök

”Kom ihåg att det här var en ideell organisation, och jag tror att Bill till och med sa: ‘Ja, du kommer att bränna den här miljarden dollar’”, tror jag att Gates sa.

”Vi hade lite hög risktolerans, och vi sa att vi ville ge det här en chans”, fortsätter Nadella i TBPN-programmet på Youtube.

OpenAI hade funnits i knappt fyra år när Microsoft gjorde sin första investering 2019. I dag har Microsoft stoppat in mer än 13 miljarder dollar i ChatGPT-tillverkaren.

När OpenAI presenterade sin chatbot ChatGPT på hösten 2022 blev nyheten viral på sociala medier, minns Business Insider.

Altman: Över 800 miljoner använder ChatGPT/vecka

Det resulterade i att chatboten direkt fick en miljoner användare. Det tog bara fem dagar.

I dag har ChatGPT, enligt OpenAI:s vd Sam Altman, över 800 miljoner användare varje vecka.

”På tisdagen meddelade OpenAI att de hade slutfört sin omstrukturering. Dess ideella gren, OpenAI Foundation, kommer nu att övervaka en ny allmännyttig organisation, OpenAI Group PBC. Med förändringarna äger Microsoft en andel på 27 % , värderad till cirka 135 miljarder dollar, i OpenAIs vinstdrivande verksamhet”, skriver Business Insider vidare.

Flera experter varnar för smärtsam AI-krasch i USA

Microsofts aktie är upp med nästan 29 procent i år.

Bolaget, som ingår i den Magnifika 7:an på Wall Street, är ett av flera teknikjättar som surfat på AI-boomen, som en del experter menar är en bubbla jämförbar eller till värre än IT-kraschen när det brakar.

AI, artificiell intelligens, har resulterat i extrema och historiskt höga värderingar på USA-börsen och vissa anser att det inte är hållbart. 

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

