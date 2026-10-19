En infekterad skilsmässa och en maktkamp med affärspartnern hotar att skaka en av USA:s största kvantitativa hedgefonder. Nu riskerar miljardären John Overdeck att förlora både pengar och inflytande över finansbolaget Two Sigma.
Frun kräver miljarder – nu hotas hans makt över hedgefondjätten
John Overdeck, medgrundare av hedgefondjätten Two Sigma, befinner sig i en ovanlig situation.
Samtidigt som han ligger i tvist med sin hustru Laura om en skilsmässoförmögenhet på flera miljarder dollar pågår en långvarig konflikt med affärspartnern David Siegel om kontrollen över bolaget.
Konflikterna har blivit en fråga även för investerare. Om skilsmässan tvingar Overdeck att sälja en stor del av sitt ägande kan maktbalansen i bolaget förändras, rapporterar Wall Street Journal.
Two Sigma förvaltar omkring 85 miljarder dollar och har byggt sin verksamhet på kvantitativ handel. Med hjälp av avancerade matematiska modeller och stora datamängder försöker bolaget identifiera mönster som kan ge fördelar på finansmarknaderna.
Kräver miljarder i skilsmässan
Laura Overdeck har erbjudits 723 miljoner dollar, motsvarande ett belopp i miljardklassen i svenska kronor. Hon anser dock att ersättningen är för låg och kräver en andel motsvarande 35 procent av makens ägande i Two Sigma.
Hennes advokater värderar den andelen till omkring 2,2 miljarder dollar. En sådan utbetalning skulle kunna tvinga John Overdeck att avyttra delar av sitt innehav och därmed försvaga hans ställning gentemot Siegel.
Paret saknar äktenskapsförord och skilsmässan har utvecklats till en utdragen rättstvist. Frågan har även fått betydelse för hedgefondens interna maktkamp eftersom offentliggörande av konfidentiella bolagsuppgifter skulle kunna ge motparten ett övertag.
Ledningsbråket skrämmer investerare
Konflikten mellan Overdeck och Siegel har pågått i flera år och rör bland annat ledningsansvar, ersättningar och bolagets framtida organisation.
De båda grundarna lämnade sina roller som vd:ar 2024 men behöll inflytandet som styrelseordförande. Försök att skapa en fungerande ledningsstruktur har inte löst motsättningarna. Enligt Wall Street Journal har bråket bidragit till att bolaget tappat både ledande medarbetare och kunder.
Det finns också konkreta tecken på att oron påverkar kapitalflödena. Wisconsins delstatliga pensionsförvaltare, som vid slutet av 2023 hade mer än en miljard dollar placerade i Two Sigma-fonder, har lämnat sina investeringar. Även andra institutionella investerare har dragit ned sina innehav.
Starka resultat trots ledningskrisen
Trots motsättningarna uppges Two Sigma ha tagit in omkring 4,5 miljarder dollar i nytt nettokapital under året fram till september. En av bolagets fonder steg cirka 16 procent under samma period.
Enligt bolaget är de förvaltade tillgångarna rekordhöga och efterfrågan från investerare fortsatt stark. Det talar för att fondens investeringsresultat hittills har kunnat stå emot ledningskrisen.
Men utdragna konflikter kan bli kostsamma. Bloomberg har rapporterat att Two Sigma förlorat en stor investerare till följd av bråket mellan grundarna.
Tidigare regulatorisk smäll
Two Sigma har även en historia av brister i kontrollen över sina handelsmodeller. I januari 2025 nådde bolaget en uppgörelse med den amerikanska finansinspektionen SEC efter att myndigheten konstaterat brister i tillsynen och hanteringen av sårbarheter i investeringsmodellerna.
Bolaget återbetalade 165 miljoner dollar till berörda fonder och konton och gick med på att betala 90 miljoner dollar i sanktionsavgift, enligt Reuters.
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