Frun kräver miljarder – nu hotas hans makt över hedgefondjätten

Konflikterna har blivit en fråga även för investerare. Om skilsmässan tvingar Overdeck att sälja en stor del av sitt ägande kan maktbalansen i bolaget förändras, rapporterar Wall Street Journal.

Two Sigma förvaltar omkring 85 miljarder dollar och har byggt sin verksamhet på kvantitativ handel. Med hjälp av avancerade matematiska modeller och stora datamängder försöker bolaget identifiera mönster som kan ge fördelar på finansmarknaderna.

Kräver miljarder i skilsmässan

Laura Overdeck har erbjudits 723 miljoner dollar, motsvarande ett belopp i miljardklassen i svenska kronor. Hon anser dock att ersättningen är för låg och kräver en andel motsvarande 35 procent av makens ägande i Two Sigma.

Hennes advokater värderar den andelen till omkring 2,2 miljarder dollar. En sådan utbetalning skulle kunna tvinga John Overdeck att avyttra delar av sitt innehav och därmed försvaga hans ställning gentemot Siegel.

Paret saknar äktenskapsförord och skilsmässan har utvecklats till en utdragen rättstvist. Frågan har även fått betydelse för hedgefondens interna maktkamp eftersom offentliggörande av konfidentiella bolagsuppgifter skulle kunna ge motparten ett övertag.