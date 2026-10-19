Uppåt i Kina sedan tillväxtsiffror presenterats

Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen ned 1,2 procent. Bredare Topix tappar 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är oförändrad.

Börserna i Japan inleder handelsveckan med mörka tongångar – men i Kina, där tillväxtsiffror presenterats, går det däremot uppåt.

Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen ned 1,2 procent. Bredare Topix tappar 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är oförändrad.