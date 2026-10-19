Uppåt i Kina sedan tillväxtsiffror presenterats
Börserna i Japan inleder handelsveckan med mörka tongångar – men i Kina, där tillväxtsiffror presenterats, går det däremot uppåt.
Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen ned 1,2 procent. Bredare Topix tappar 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är oförändrad.
Sedan siffror presenterats om att Kinas ekonomi växt något snabbare än väntat under det tredje kvartalet är Shanghai upp med 0,3 procent och Shenzhen med 0,4 procent.
Hongkongbörsen håller stängt under måndagen.