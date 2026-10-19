Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Uppåt i Kina sedan tillväxtsiffror presenterats

Börserna i Japan sjunker i måndagshandeln. Arkivbild.
Börserna i Japan sjunker i måndagshandeln. Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT
Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen ned 1,2 procent. Bredare Topix tappar 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är oförändrad.

Börserna i Japan inleder handelsveckan med mörka tongångar – men i Kina, där tillväxtsiffror presenterats, går det däremot uppåt.

Det japanska Nikkei 225-indexet var vid lunchstängningen ned 1,2 procent. Bredare Topix tappar 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är oförändrad.

Sedan siffror presenterats om att Kinas ekonomi växt något snabbare än väntat under det tredje kvartalet är Shanghai upp med 0,3 procent och Shenzhen med 0,4 procent.

Hongkongbörsen håller stängt under måndagen.

Mest lästa i kategorin