Från varv till spa – fabrikshallen kan bli stadens nya destinationshotell

208 rum, spa och takbar

Varvsstaden undersöker om Hall 101 kan byggas om till ett destinationshotell. Enligt planerna handlar det om omkring 208 hotellrum på fem våningar och totalt runt 13 000 kvadratmeter.

Dessutom finns idéer om konferens- och evenemangslokaler, spa, gym, restauranger, lounge, takterrass och rooftop-bar. En publik passage genom huset skulle göra att även Malmöbor utan hotellbokning kan komma in.

”Vi tycker att det vore bra om hallen fick en funktion där fler kan komma in i denna historiskt viktiga byggnad”, säger Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden.

Hotellkonsulten Annordia har fått uppdraget att leta efter en operatör, både i Sverige och internationellt.

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Det är en viktig detalj. För än så länge finns inget hotellbeslut och definitivt inget datum då någon kan beställa en gin och tonic på taket.

Kockums byggde en gång motorer här. Nästa stora maskineri kan bli frukostbuffén.

Tre coola Malmöhotell medan vi väntar

Det lär dröja innan Hall 101 får sina första hotellgäster. Här är tre alternativ som redan har nyckelkorten redo.

På MJ’s är hotellobbyn nästan lika viktig som hotellrummet – särskilt när kvällen börjar. Foto: Pressbild

MJ’s

Mitt på Gamla Väster ligger ett hotell som egentligen försöker vara lika mycket restaurang, bar och vardagsrum. Grönskan är närmast aggressiv, baren är livlig och det här är ett bra val för den som tycker att hotell ska vara roligare än ett rum med beige heltäckningsmatta.

Story Hotel Malmö – JDV by Hyatt

På Universitetsholmen, mellan centrum och Västra Hamnen, ligger Story högt upp i Studio Malmö. Här får man modern design, utsikt över staden och vattnet och promenadavstånd från Centralstationen. Bra för den som gillar Malmö när staden visar sin nya sida.

Mayfair Hotel Tunneln

Motsatsen till nybyggt. Ett klassiskt Malmöhotell där historien går betydligt längre tillbaka än Kockums. Frukosten serveras i medeltida källarvalv med anor från 1300-talet. Ett hotell för den som föredrar sneda historiska lager framför internationell kedjeperfektion.

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