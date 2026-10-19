Kockums gamla fabrikshall kan få ett nytt liv som hotell med över 200 rum, restauranger, spa och takbar. Det är fortfarande långt från första incheckningen, men skisserna visar hur en av Malmös mäktigaste industribyggnader kan bli en destination i sig. Under tiden finns det lyckligtvis andra ställen att lägga huvudet på i Malmö.
Från varv till spa – fabrikshallen kan bli stadens nya destinationshotell
Här byggdes motorer till fartygen
Hall 101 i Varvsstaden är en byggnad som bär en betydande del av Malmös industrihistoria i väggarna. De äldsta delarna stod klara 1912 och ritades av Axel Stenberg. Hallen byggdes senare ut och här tillverkades maskiner och motorer till Kockums fartyg.
Det syns fortfarande vad huset en gång var. Högt i tak, stora välvda fönster, tegel, synliga stålkonstruktioner och rum dimensionerade för betydligt större saker än en king size-säng och en minibar, rapporterar Fastighetsvärlden.
Under åren har det funnits flera idéer om framtiden. Dataspelsföretaget Massive har varit på tapeten. Ett museum har diskuterats. Lunds universitets konstnärliga utbildningar likaså. Bladins gymnasium har också varit intresserat, skriver Sydsvenskan.
Nu är det hotell som gäller.
208 rum, spa och takbar
Varvsstaden undersöker om Hall 101 kan byggas om till ett destinationshotell. Enligt planerna handlar det om omkring 208 hotellrum på fem våningar och totalt runt 13 000 kvadratmeter.
Dessutom finns idéer om konferens- och evenemangslokaler, spa, gym, restauranger, lounge, takterrass och rooftop-bar. En publik passage genom huset skulle göra att även Malmöbor utan hotellbokning kan komma in.
”Vi tycker att det vore bra om hallen fick en funktion där fler kan komma in i denna historiskt viktiga byggnad”, säger Hanne Birk, utvecklingschef på Varvsstaden.
Hotellkonsulten Annordia har fått uppdraget att leta efter en operatör, både i Sverige och internationellt.
Det är en viktig detalj. För än så länge finns inget hotellbeslut och definitivt inget datum då någon kan beställa en gin och tonic på taket.
Kockums byggde en gång motorer här. Nästa stora maskineri kan bli frukostbuffén.
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