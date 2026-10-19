Jättelandets börs kollapsar – kan kastas ur index: "Panik"

Kan tvingas bort miljarder i kapital

Enligt Goldman Sachs kan en fullständig uteslutning ur MSCI:s index leda till utflöden på omkring 5,6 miljarder dollar från passiva fonder. Därtill kommer aktivt förvaltade fonder som använder indexen som jämförelsegrund. De har enligt Reuters tillgångar på över 8 miljarder dollar kopplade till sådana riktmärken, även om deras försäljningar inte är automatiska.

”Bevisbördan har skiftat. För att undvika en omklassificering krävs tydliga belägg för att de aviserade reformerna har genomförts konsekvent och väsentligt förbättrat marknadens funktion”, skriver Goldman Sachs enligt Reuters.

Kapitalflykten har redan varit omfattande. Utländska investerare har nettosålt indonesiska aktier för 4,88 miljarder dollar under 2026. Det kan bli det största årliga utflödet på minst 16 år.

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MSCI:s besked innebär inte att uteslutningen redan är beslutad. Indexleverantören ska samla in synpunkter fram till den 30 april 2027 och väntas fatta sitt slutliga beslut senast den 30 juni samma år. Fram till dess ligger en tidigare införd frysning av vissa indexförändringar för indonesiska aktier kvar.

Bristande insyn bakom krisen

MSCI pekar framför allt på brister i transparensen kring ägarstrukturer och misstankar om samordnad handel som kan påverka aktiekurserna. Enligt bolaget har Indonesiens myndigheter presenterat reformer, men investerare har ännu inte sett tillräckliga bevis på att åtgärderna genomförs konsekvent och förbättrar marknadens funktion.

Det handlar bland annat om tydligare redovisning av aktieägare, bättre information om olika investerarkategorier och skärpta krav på hur stor andel av aktierna som faktiskt är tillgängliga för handel.

MSCI bedömer att en nedgradering till frontiermarknad inte skulle spegla problemens allvar. Därför övervägs nu den betydligt mer långtgående klassificeringen som fristående marknad.

Press på valutan och obligationsmarknaden

Indonesiens myndigheter uppges ha blivit överraskade av hotets omfattning. Börsledningen har därför begärt en förklaring från MSCI.

Börskrisen får också konsekvenser för Indonesiens ekonomi i stort – valutan rupiah faller mot andra valutor och räntorna rusar. Räntan på landets tioåriga statsobligationer steg till 7,4 procent från 7,169 procent på fredagen, enligt Reuters.

”Mer oroande är den potentiella skadan på investerarnas förtroende och risken för att sentimentet försvagas bredare på obligationsmarknaden och inom utländska direktinvesteringar”, säger Rain Lin, analytiker med ansvar för statsfinanser vid S&P Global Ratings.

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