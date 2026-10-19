Indonesiens börs rasar efter MSCI:s hot om uteslutning. Nu flyr investerarna och miljardbelopp riskerar att lämna landet.
Jättelandets börs kollapsar – kan kastas ur index: "Panik"
Indonesiens börs föll med 11,6 procent på fredagen, det största endagsraset sedan Asienkrisen 1998. Nedgången fortsatte på måndagen den 19 oktober, då Jakarta Composite Index tappade ytterligare över 5 procent och nådde sin lägsta nivå på sex år, rapporterar Reuters.
”MSCI:s besked kom oväntat för oss och orsakade panik på marknaden”, skriver börsen Bursa Efek Indonesia i ett uttalande på måndagen.
65 miljarder borta på en dag
Bara under fredagen försvann omkring 65 miljarder dollar i börsvärde. Med en nedgång på över 40 procent i år är det världens sämst presterande börs. Med över 252 miljoner invånare är Indonesien världens fjärde folkrikaste land.
Bakom det senaste raset ligger MSCI:s besked att organisationen inleder en process för att omklassificera Indonesien från tillväxtmarknad till så kallad fristående marknad, standalone market. Det är en betydligt hårdare åtgärd än den nedgradering till frontiermarknad som tidigare diskuterats.
MSCI:s index används som riktmärken av investerare världen över. Om Indonesien förlorar sin nuvarande status kan aktier i landet försvinna ur index som styr placeringarna hos stora internationella fonder. Det kan tvinga passiva fonder att sälja sina innehav, oavsett hur de bedömer bolagens långsiktiga potential.
Kan tvingas bort miljarder i kapital
Enligt Goldman Sachs kan en fullständig uteslutning ur MSCI:s index leda till utflöden på omkring 5,6 miljarder dollar från passiva fonder. Därtill kommer aktivt förvaltade fonder som använder indexen som jämförelsegrund. De har enligt Reuters tillgångar på över 8 miljarder dollar kopplade till sådana riktmärken, även om deras försäljningar inte är automatiska.
”Bevisbördan har skiftat. För att undvika en omklassificering krävs tydliga belägg för att de aviserade reformerna har genomförts konsekvent och väsentligt förbättrat marknadens funktion”, skriver Goldman Sachs enligt Reuters.
Kapitalflykten har redan varit omfattande. Utländska investerare har nettosålt indonesiska aktier för 4,88 miljarder dollar under 2026. Det kan bli det största årliga utflödet på minst 16 år.
MSCI:s besked innebär inte att uteslutningen redan är beslutad. Indexleverantören ska samla in synpunkter fram till den 30 april 2027 och väntas fatta sitt slutliga beslut senast den 30 juni samma år. Fram till dess ligger en tidigare införd frysning av vissa indexförändringar för indonesiska aktier kvar.
Bristande insyn bakom krisen
MSCI pekar framför allt på brister i transparensen kring ägarstrukturer och misstankar om samordnad handel som kan påverka aktiekurserna. Enligt bolaget har Indonesiens myndigheter presenterat reformer, men investerare har ännu inte sett tillräckliga bevis på att åtgärderna genomförs konsekvent och förbättrar marknadens funktion.
Det handlar bland annat om tydligare redovisning av aktieägare, bättre information om olika investerarkategorier och skärpta krav på hur stor andel av aktierna som faktiskt är tillgängliga för handel.
MSCI bedömer att en nedgradering till frontiermarknad inte skulle spegla problemens allvar. Därför övervägs nu den betydligt mer långtgående klassificeringen som fristående marknad.
Press på valutan och obligationsmarknaden
Indonesiens myndigheter uppges ha blivit överraskade av hotets omfattning. Börsledningen har därför begärt en förklaring från MSCI.
Börskrisen får också konsekvenser för Indonesiens ekonomi i stort – valutan rupiah faller mot andra valutor och räntorna rusar. Räntan på landets tioåriga statsobligationer steg till 7,4 procent från 7,169 procent på fredagen, enligt Reuters.
”Mer oroande är den potentiella skadan på investerarnas förtroende och risken för att sentimentet försvagas bredare på obligationsmarknaden och inom utländska direktinvesteringar”, säger Rain Lin, analytiker med ansvar för statsfinanser vid S&P Global Ratings.
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