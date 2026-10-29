Från guldgruva till motvind – nu tvingas private equity ställa om

Men modellen har satts på prov. I en analys i Financial Times beskriver kolumnisten Robert Armstrong hur private equity har vuxit till en etablerad del av finansmarknaden – utan att längre kunna räkna med samma överavkastning som tidigare.

Dyra förvärv och längre väntan på exit

Under lågränteåren efter pandemin köpte fonder bolag till höga värderingar och med stora lån. När räntorna steg blev finansieringen dyrare.

Dessutom har många förvärv inte utvecklats som planerat.

Följden är att många private equity-bolag håller kvar sina innehav längre än planerat i väntan på bättre försäljningslägen.

Enligt Reuters har den genomsnittliga innehavstiden stigit till omkring sju år från de traditionella tre till fem åren. Det fördröjer utbetalningar till investerarna och gör det svårare för fonderna att locka nytt kapital.