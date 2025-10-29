Boliden kritiserar höjd gruvskatt – kan påverka hela Europa

Kraftigt höjda skatter på gruvnäringen är just nu på förslag från den finländska regeringen.

Det är något som väcker oro inom branschen och kan leda till att flera gruvor stängs i förtid, enligt företrädare.

Förändringarna gäller både gruvskatt och elskatt och bedöms dessutom få omfattande konsekvenser för Europas försörjning av strategiska råvaror, skriver Tidningen Näringsliv.

Höjer skatten

Sedan början av 2024 har Finland haft en gruvskatt på 0,6 procent av värdet för metalliska mineraler och 0,2 euro per ton för övriga mineraler.

Regeringen föreslår nu att skatten höjs till 2,5 procent från 2026, samtidigt som fördelningen av intäkterna ändras så att 80 procent går till staten i stället för till kommunerna.

Förslaget möts av stark kritik från branschorganisationen Kaivosteollisuus ry, som varnar för att det kommer att försvåra nya investeringar och påskynda nedläggningar.