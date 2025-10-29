Finland planerar att höja såväl gruvskatt som elskatt. Det kan få stora konsekvenser för råvaruförsörjningen i Europa, menar bland annat den svenska gruvjätten Boliden.
Boliden kritiserar höjd gruvskatt – kan påverka hela Europa
Kraftigt höjda skatter på gruvnäringen är just nu på förslag från den finländska regeringen.
Det är något som väcker oro inom branschen och kan leda till att flera gruvor stängs i förtid, enligt företrädare.
Förändringarna gäller både gruvskatt och elskatt och bedöms dessutom få omfattande konsekvenser för Europas försörjning av strategiska råvaror, skriver Tidningen Näringsliv.
Höjer skatten
Sedan början av 2024 har Finland haft en gruvskatt på 0,6 procent av värdet för metalliska mineraler och 0,2 euro per ton för övriga mineraler.
Regeringen föreslår nu att skatten höjs till 2,5 procent från 2026, samtidigt som fördelningen av intäkterna ändras så att 80 procent går till staten i stället för till kommunerna.
Förslaget möts av stark kritik från branschorganisationen Kaivosteollisuus ry, som varnar för att det kommer att försvåra nya investeringar och påskynda nedläggningar.
Viktiga råvaror
Också Boliden (börskurs Boliden), som driver gruvverksamhet i norra Finland, bedömer att skatteförslaget drastiskt försämrar landets investeringsklimat, vilket även Tradingview har rapporterat om.
Företaget framhåller till TN att en kortare livslängd för gruvorna inte bara hotar arbetstillfällen och skatteintäkter, utan även Europas tillgång till metaller som koppar, nickel och kobolt – råvaror som EU klassar som särskilt kritiska för klimatomställningen.
Utöver gruvskatten planeras även en höjning av elskatten för sektorn. I dag betalar gruvnäringen samma låga elskatt som tung industri, cirka 0,006 kronor per kilowattimme.
Behöver få in pengar till staten
Enligt det nya förslaget ska gruvorna beskattas på samma nivå som hushåll och allmän elförbrukning – omkring 0,25 kronor per kilowattimme, alltså mer än 40 gånger högre.
En sådan förändring skulle enligt branschen leda till kraftigt ökade produktionskostnader och göra många fyndigheter olönsamma.
Bakgrunden till skattehöjningarna tros vara Finlands ansträngda statsfinanser, sedan regeringen misslyckats med att införa en planerad sockerskatt.
Kan behöva stänga tidigare
Kritiker menar att gruvsektorn blivit en enkel målgrupp för att säkra nya intäkter.
Den finska gruvnäringen förespråkar i stället en vinstbaserad beskattning, liknande bolagsskatten, som skulle ge större flexibilitet vid svängningar i råvarupriserna.
Enligt branschens bedömningar kan de föreslagna skatteförändringarna innebära att vissa gruvor tvingas stänga upp till fyra år tidigare än planerat.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
