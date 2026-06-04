Efter varje kvartalsrapport håller börsbolag normalt en analytikerpresentation. Ibland kan det vara rätt sömnigt men det finns vissa frågor som verkligen kan få rapportbolagets aktiekurs att vakna.
Frågorna som får fart på aktiekursen
Det visar en ny omfattande studie som författats vid universiteten i Columbia och Berkeley.
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Frågor spelar stor roll för bolagets aktiekurs
Forskarna har låtit en finansspecialiserad språkmodell analysera totalt 126 910 rapportkonferenser från 5 609 amerikanska börsbolag rapporterar tidningen Affärsvärlden.
Resultaten visar att analytikerfrågorna kan spela en mycket större roll för hur en aktiekurs utvecklas, och vilka råd som analytikerna ger, än kanske tidigare trotts.
Men det handlar framförallt om en viss typ av frågor.
”Curveballs”
Nämligen ”den oväntade frågan” som ledningen inte förberett sig på.
”Studieförfattarna ser att bolagsledningar ändrar ton och svarslängd när analytiker ställer så kallade curveball frågor – oväntade men relevanta frågor som ledningen haft svårt att förutse”, skriver Affärsvärlden.
Forskarna ser ett tydligt samband mellan stora rörelser i en aktiekurs och mängden oväntade frågor på konferensen – däremot kan det slå både åt det negativa och positiva hållet.
Vd bjuder på bonus-info
Det är främst högt rankade analytiker, analytiker med starka nätverk och analytiker som nyligen börjat bevaka ett bolag som ställer den här typen av frågor enligt Affärsvärlden.
Ett skäl till en mer rörlig aktiekurs kan vara att det framkommer mer ”bonus-information” när bolagsledningarna tvingas improvisera svaret.
Så tänk på det nästa gång en aktiekurs studsar runt på rapportdagen – det kan bero på en extra svettig analytikerfråga till bolagets vd.
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