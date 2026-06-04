Frågorna som får fart på aktiekursen

”Curveballs”

Nämligen ”den oväntade frågan” som ledningen inte förberett sig på.

”Studieförfattarna ser att bolagsledningar ändrar ton och svarslängd när analytiker ställer så kallade curveball frågor – oväntade men relevanta frågor som ledningen haft svårt att förutse”, skriver Affärsvärlden.

Forskarna ser ett tydligt samband mellan stora rörelser i en aktiekurs och mängden oväntade frågor på konferensen – däremot kan det slå både åt det negativa och positiva hållet.

Vd bjuder på bonus-info

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Det är främst högt rankade analytiker, analytiker med starka nätverk och analytiker som nyligen börjat bevaka ett bolag som ställer den här typen av frågor enligt Affärsvärlden.

Ett skäl till en mer rörlig aktiekurs kan vara att det framkommer mer ”bonus-information” när bolagsledningarna tvingas improvisera svaret.

Så tänk på det nästa gång en aktiekurs studsar runt på rapportdagen – det kan bero på en extra svettig analytikerfråga till bolagets vd.

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