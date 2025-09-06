Förtroendet viker: Det är största hotet mot Trump

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vita huset försöker tona ner problemen

Trots de dystra siffrorna har Trumps ministrar försökt sätta en positiv spinn på situationen.

”Det här jobbtalet var definitivt lite av en besvikelse just nu”, sa Trumps ekonomiska rådgivare Kevin Hassett till CNBC, men tillade att han tror på positiva revideringar framöver.

Arbetsmarknadsministern Lori Chavez-DeRemer sa till Fox Business att rapporten ”underpresterade lite”, men pekade på att det åtminstone fanns en viss jobbtillväxt.

Handelsministern Howard Lutnick gick ännu längre i ett försök att lugna marknaden. ”Titta på arbetslöshetssiffrorna i dag – vänta ett år från i dag”, sa han till CNBC. ”Wow. Det kommer att vara fantastiska siffror”.

Väljarnas tålamod tryter

Men amerikanerna verkar inte övertygade. Enligt en mätning från Quinnipiac University i slutet av augusti har Trump nu sitt lägsta stöd någonsin i ekonomiska frågor: 39 procent godkänner medan 57 procent är missnöjda.

Gallup visar en liknande bild, med endast 37 procents stöd – en tydlig nedgång från hans första mandatperiods snitt på 52 procent. Bland oberoende väljare är siffran ännu lägre.

En annan undersökning från Yahoo News-YouGov visar att amerikanerna ogillar Trumps hantering av levnadskostnaderna med över två mot en (62 procent mot 29 procent). Till och med inom hans egen bas syns sprickor: 27 procent av republikanerna uttrycker missnöje med kostnadsläget.

Kan välta hela agendan

För Trump kan den sviktande ekonomin bli ödesdiger, skriver CNN.

Hittills har många av hans mest kontroversiella beslut passerat utan större motstånd eftersom de inte påverkat väljarnas vardag direkt. Men när plånboken drabbas kan det snabbt förändras.

Om ekonomin fortsätter att vackla kan Trump inte längre skylla på statistikmyndigheter eller Federal Reserve. Då riskerar hans egna beslut – framför allt tullpolitiken – att framstå som det största hotet mot hans presidentskap.

