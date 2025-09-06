Donald Trump gick till makten med stora planer på att förändra USA:s politiska landskap och samla mer makt hos presidenten. Mycket av detta har han fått igenom. Men kan hans mest centrala fråga – ekonomin – bli det som välter hela bygget?
Förtroendet viker: Det är största hotet mot Trump
Nya siffror från USA:s statistikbyrå visar på svaga siffror för arbetsmarknaden. Bara 22 000 nya jobb skapades i augusti, trots att ekonomin behöver runt 100 000 nya jobb i månaden för att hålla jämna steg med befolkningstillväxten.
Ekonomer hade räknat med 75 000 nya jobb.
Dessutom har tidigare månader justerats ned. De senaste fyra månaderna har totalt bara 107 000 jobb skapats, vilket är bland de sämsta siffrorna på decennier utanför lågkonjunkturer. Juni blev till och med negativ med 13 000 förlorade jobb – den första minusmånaden sedan december 2020.
Tullar och industrijobb under press
Trump har lovat att hans tullar skulle ge nytt liv åt amerikansk industri. Men hittills har effekten varit den motsatta. Under året har tillverkningsindustrin förlorat 78 000 jobb, enligt rapporten.
Samtidigt har administrationen försökt neutralisera de negativa rubrikerna. Efter den svaga juli-rapporten sparkade Trump chefen för BLS. Vita huset har dessutom antytt att siffrorna manipulerats.
Istället ska E.J Antoni ta över, en man som bedöms vara mer lojal mot Visa husets ledning, vilket har fått många att ifrågasätta trovärdigheten i kommande rapporter.
Vita huset försöker tona ner problemen
Trots de dystra siffrorna har Trumps ministrar försökt sätta en positiv spinn på situationen.
”Det här jobbtalet var definitivt lite av en besvikelse just nu”, sa Trumps ekonomiska rådgivare Kevin Hassett till CNBC, men tillade att han tror på positiva revideringar framöver.
Arbetsmarknadsministern Lori Chavez-DeRemer sa till Fox Business att rapporten ”underpresterade lite”, men pekade på att det åtminstone fanns en viss jobbtillväxt.
Handelsministern Howard Lutnick gick ännu längre i ett försök att lugna marknaden. ”Titta på arbetslöshetssiffrorna i dag – vänta ett år från i dag”, sa han till CNBC. ”Wow. Det kommer att vara fantastiska siffror”.
Läs även: Efter vindkraftsstopp: Delstater stämmer Trump. Dagens PS
Väljarnas tålamod tryter
Men amerikanerna verkar inte övertygade. Enligt en mätning från Quinnipiac University i slutet av augusti har Trump nu sitt lägsta stöd någonsin i ekonomiska frågor: 39 procent godkänner medan 57 procent är missnöjda.
Gallup visar en liknande bild, med endast 37 procents stöd – en tydlig nedgång från hans första mandatperiods snitt på 52 procent. Bland oberoende väljare är siffran ännu lägre.
En annan undersökning från Yahoo News-YouGov visar att amerikanerna ogillar Trumps hantering av levnadskostnaderna med över två mot en (62 procent mot 29 procent). Till och med inom hans egen bas syns sprickor: 27 procent av republikanerna uttrycker missnöje med kostnadsläget.
Kan välta hela agendan
För Trump kan den sviktande ekonomin bli ödesdiger, skriver CNN.
Hittills har många av hans mest kontroversiella beslut passerat utan större motstånd eftersom de inte påverkat väljarnas vardag direkt. Men när plånboken drabbas kan det snabbt förändras.
Om ekonomin fortsätter att vackla kan Trump inte längre skylla på statistikmyndigheter eller Federal Reserve. Då riskerar hans egna beslut – framför allt tullpolitiken – att framstå som det största hotet mot hans presidentskap.
Läs också: Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
