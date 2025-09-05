Dagens PS
EXTRA:

Tvärnit för nya jobb i USA

Dagensps.se
Börs & Finans

Tvärnit i USA: För få nya jobb i augusti

Världsmarknaden och jobben i USA
Världsmarknaden har väntat otäligt på nya siffror från USA:s arbetsmarknad. Fredagens siffra för antalet nya jobb i augusti är en stor besvikelse. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Antalet sysselsatta i USA ökade med 22 000 i augusti, mindre än väntat och ett ytterligare tecken på en avmattning i nyanställningarna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med 22 000 i augusti i USA, samtidigt som arbetslösheten steg till 4,3 procent, enligt statistikbyrån.

Ekonomer hade räknat med 75 000 nya jobb. Rapporten visar en tydlig inbromsning jämfört med juli, då jobben ökade med 79 000. Revideringar pekar dessutom på en nettoförlust på 13 000 jobb i juni, rapporterar CNBC.

ANNONS

Första rapporten med nytt ledarskap

Förra månaden blev Donald Trump så besviken på siffrorna som presenterades från den ansvariga myndigheten att han sparkade dess högsta chef Erika McEntarfer. Det här är den första rapporten sedan dess.

Istället ska E.J Antoni ta över, en man som bedöms vara mer lojal mot Visa husets ledning, vilket har fått många att ifrågasätta trovärdigheten i kommande rapporter.

Få jobb i USA lovande för räntesänkning

Även om USA:s arbetslöshet är jämförelsevis låg så är det här precis den typen av signal som centralbanken Fed behöver för att gå vidare med räntesänkningar i höst.

De höga förväntningarna på kommande räntesänkningar är däremot redan inprisade på marknaden, vilket bland annat har lätt till rekordvärderingar för guld och bottennoteringar för dollarn.

Artikeln uppdateras löpande mer mer information.

ANNONS

Läs även:
Gas tar över när Vita huset skrotar förnybart. Dagens PS





Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
arbetsmarknadenUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

ANNONS
Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart
Astrakan logo

I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.

Anmäl här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS