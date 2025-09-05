Antalet sysselsatta i USA ökade med 22 000 i augusti, mindre än väntat och ett ytterligare tecken på en avmattning i nyanställningarna.
Tvärnit i USA: För få nya jobb i augusti
Sysselsättningen utanför jordbruket ökade bara med 22 000 i augusti i USA, samtidigt som arbetslösheten steg till 4,3 procent, enligt statistikbyrån.
Ekonomer hade räknat med 75 000 nya jobb. Rapporten visar en tydlig inbromsning jämfört med juli, då jobben ökade med 79 000. Revideringar pekar dessutom på en nettoförlust på 13 000 jobb i juni, rapporterar CNBC.
Första rapporten med nytt ledarskap
Förra månaden blev Donald Trump så besviken på siffrorna som presenterades från den ansvariga myndigheten att han sparkade dess högsta chef Erika McEntarfer. Det här är den första rapporten sedan dess.
Istället ska E.J Antoni ta över, en man som bedöms vara mer lojal mot Visa husets ledning, vilket har fått många att ifrågasätta trovärdigheten i kommande rapporter.
Få jobb i USA lovande för räntesänkning
Även om USA:s arbetslöshet är jämförelsevis låg så är det här precis den typen av signal som centralbanken Fed behöver för att gå vidare med räntesänkningar i höst.
De höga förväntningarna på kommande räntesänkningar är däremot redan inprisade på marknaden, vilket bland annat har lätt till rekordvärderingar för guld och bottennoteringar för dollarn.
Artikeln uppdateras löpande mer mer information.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
