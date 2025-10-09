Försvarsaktier förlorare när Hamas och Israel sluter avtal

Ett index för den europeiska försvarssektorn har fallit 1,8 procent och bland enskilda bolag märks svenska försvarskoncernen Saab.

Hamas och Israel enas om första viktiga steg i ett fredsavtal, en hoppfull utveckling för många – men inte för alla.

Den svenska förvarsjätten hade vid lunchtid backat 2,9 procent, jätten Rheinmetall är ned 1,9 procent, Leonardo backar 1,8 procent och Kongsberg Gruppen är ned 3,7 procent, uppger TT.

Försvarsaktien mot strömmen trots fredsavtal

Försvarsaktien Mildef, som har ökat 61 procent på börsen i år, går däremot mot strömmen. Nu har den svenska uppstickaren fått en genombrottsorder i USA på 52 miljoner kronor.

“Detta är den största ordern på MilDefs egenutvecklade 19/2-teknikplattform (datorer, switchar, servrar, routrar) som tagits av vårt bolag i USA”, bekräftar bolagets IR-chef Olof Engvall till Dagens PS.

