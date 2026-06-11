Hugo Boss kan snart få en ny ägare. Brittiska Frasers Group har lagt ett miljardbud på den tyska modekoncernen – ett besked som fick aktien att stiga kraftigt på torsdagen.
Försöker ta över Hugo Boss – aktien rusar
Det brittiska detaljhandelsbolaget Frasers Group har lagt ett kontantbud på den tyska modekoncernen Hugo Boss värt totalt 1,978 miljarder euro, motsvarande cirka 22,8 miljarder kronor.
Äger redan 26 procent
Frasers äger redan omkring 26 procent av aktierna i Hugo Boss och erbjuder 38 euro per aktie för resterande aktier i bolaget. Budet motsvarar en premie på cirka 4 procent jämfört med Hugo Boss stängningskurs på onsdagen.
Marknaden reagerade positivt på beskedet. Hugo Boss-aktien steg omkring 7 procent i torsdagshandeln. Frasers-aktien backade drygt 2 procent.
I ett uttalande uppger Hugo Boss att budet inte har samordnats med bolaget och att styrelsen kommer att genomföra en ”noggrann utvärdering” av erbjudandet.
Frasers grundades av Mike Ashley, som också tidigare var en (impopulär) ägare av fotbollslaget Newcastle United. På senare år har han dock fokuserat på företagsuppköp.
”Ser ut som en möjlighet”
Ett förvärv skulle innebära att Hugo Boss blir det senaste tillskottet i Frasers växande portfölj av detaljhandels- och modevarumärken. Koncernen äger sedan tidigare bland annat Sports Direct och House of Fraser samt har betydande innehav i Asos, Debenhams och Currys.
”Detta ser ut som en möjlighet för oss att få tag på ett strategiskt relevant varumärke för Frasers till en attraktiv värdering”, säger analytikern David Hughes på Shore Capital.
Frasers uppger att man fortsatt stödjer Hugo Boss långsiktiga tillväxtstrategi samt bolagets ledning under vd Daniel Grieder och styrelseordförande Stephan Sturm.
Affären är villkorad av myndighetsgodkännanden och väntas slutföras under andra halvåret 2026.
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