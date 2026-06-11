Försöker ta över Hugo Boss – aktien rusar

Äger redan 26 procent

Frasers äger redan omkring 26 procent av aktierna i Hugo Boss och erbjuder 38 euro per aktie för resterande aktier i bolaget. Budet motsvarar en premie på cirka 4 procent jämfört med Hugo Boss stängningskurs på onsdagen.

Marknaden reagerade positivt på beskedet. Hugo Boss-aktien steg omkring 7 procent i torsdagshandeln. Frasers-aktien backade drygt 2 procent.

I ett uttalande uppger Hugo Boss att budet inte har samordnats med bolaget och att styrelsen kommer att genomföra en ”noggrann utvärdering” av erbjudandet.

Frasers grundades av Mike Ashley, som också tidigare var en (impopulär) ägare av fotbollslaget Newcastle United. På senare år har han dock fokuserat på företagsuppköp.