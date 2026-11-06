Miljontals kronor har gått upp i rök för flera av Norges mest profilerade investerare. Kahoots tidigare storägare Eilert Hanoa har fått sin skatteberäknade förmögenhet mer än halverad. En annan miljardinvesterare står plötsligt med noll kronor i redovisad förmögenhet efter en ägaröverföring.
Förmögenhet rasade över en natt – här är fjolårets börsförlorare
Det norska börsåret 2025 bjöd på stora förmögenhetslyft för landets mest framgångsrika investerare. Men alla gick inte vinnande ur börsfesten.
Noska affärstidningen Dagens Næringsliv har gått igenom de senaste skattesiffrorna för 100 av Norges mest välkända investerare – och avslöjat stora förmögenhetsförluster.
Ett av de största rasen gäller Eilert Hanoa, vd för utbildningsplattformen Kahoot och en av bolagets tidigare storägare. Hans skatteberäknade förmögenhet föll från 800 miljoner norska kronor 2024 till 219 miljoner under 2025.
Det motsvarar en minskning med 581 miljoner norska kronor – eller drygt 72 procent. Inkomsten gick däremot åt motsatt håll och steg till nästan 50 miljoner kronor.
Miljardärens förmögenhet blev noll
Ännu mer uppseendeväckande är utvecklingen för ögonläkaren och investeraren Ole Morten Halvorsen. Han hade en skatteberäknad förmögenhet på omkring en miljard norska kronor 2024. I den senaste statistiken står den på noll.
Bakom raset finns dock ingen börskrasch. Halvorsen har överfört ägandet av sitt investeringsbolag till sin dotter som är bosatt i Schweiz.
Det innebär att miljardvärdena har försvunnit från hans personliga förmögenhetsredovisning trots att han fortfarande kontrollerar verksamheten.
Dagens Næringsliv har tidigare rapporterat att Halvorsen och dotterns aktieportfölj ökade med närmare en miljard norska kronor under 2025. Vinsten uppgick till 776 miljoner kronor.
Finansavisen har också granskat ägaröverföringen. Enligt tidningens genomgång överfördes 99,83 procent av moderbolaget Amu till ett bolag som ägs av dottern. Halvorsen behöll dock kontrollen genom en A-aktie.
Stora skillnader mellan investerarna
Även investeraren Sander Falck-Ytter Dæhlie hade ett turbulent år. Hans skatteberäknade förmögenhet ökade från 5 till över 37 miljoner norska kronor. Inkomsten steg till mer än 17 miljoner.
Förmögenhetssiffrorna behöver dock läsas med viss försiktighet.
Norges skatteberäknade förmögenhet baseras på tillgångarnas värde efter avdrag för skulder och värderingsrabatter. Eftersom värderingsrabatterna bara omfattar tillgångar som ägs direkt av den skattskyldige kan en överföring av ägandet få stor effekt på den personliga förmögenhetsredovisningen. Det framgår av norska Skatteetatens beskrivning av förmögenhetsbeskattningen.
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