Företagens AI-blunder – missar skattefördelen

Det är sjunde året i rad som rapporten, Skattebarometern, genomförs och där svenska företag får ge sin syn på enskilda skatter och skattesystemet.

I årets undersökning medverkar 300 svenska bolag och anmärkningsvärt är att nästan inga företag, knappt ett av tio, börjat använda artificiell intelligens, AI, för att förenkla skattehanteringen.

PwC: AI effektiviserar skatteadministration

”Här kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket att göra för att effektivisera verksamheten”, säger Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare på PwC, i en kommentar.

Det kanske mest graverande är att hela 35 procent av företagen uppger att de lägger mer tid på administration av skatter i dag än för fem år sedan.

Och endast tre procent av företagen svarar att tidsåtgången för att hantera skatter har minskat.

”Bland storbolagen är det till och med närmare hälften som menar att skattehanteringen tar mer tid i anspråk”, skriver PwC i pressmeddelandet.

