Inte ens ett av tio svenska företag använder AI-verktyget för att effektivisera sin skattehantering, enligt ny rapport från PwC.
Företagens AI-blunder – missar skattefördelen
Det är sjunde året i rad som rapporten, Skattebarometern, genomförs och där svenska företag får ge sin syn på enskilda skatter och skattesystemet.
I årets undersökning medverkar 300 svenska bolag och anmärkningsvärt är att nästan inga företag, knappt ett av tio, börjat använda artificiell intelligens, AI, för att förenkla skattehanteringen.
PwC: AI effektiviserar skatteadministration
”Här kan vi konstatera att det fortfarande finns mycket att göra för att effektivisera verksamheten”, säger Ulrika Lundh Eriksson, skatterådgivare på PwC, i en kommentar.
Det kanske mest graverande är att hela 35 procent av företagen uppger att de lägger mer tid på administration av skatter i dag än för fem år sedan.
Och endast tre procent av företagen svarar att tidsåtgången för att hantera skatter har minskat.
”Bland storbolagen är det till och med närmare hälften som menar att skattehanteringen tar mer tid i anspråk”, skriver PwC i pressmeddelandet.
Har inte parerat för Trumps tullar
I rapporten ger företagen även uttryck för sin tulloro, men få har vidtagit åtgärder för att parera mot handelstullarna.
Runt 40 procent av företagen uppger att de är dåligt förberedda på att hantera de förändringar som följer med tullarna.
”Vår uppmaning till svenska företag är att försöka skapa förberedelse för det oförutsägbara med tanke på de snabba förändringar som nu sker. Det handlar till exempel om en bred scenarioplanering för olika utfall, och en löpande process för omställning”, säger Ulrika Lundh Eriksson.
Fler företag vill se en beredsskapsskatt
I undersökningen svarar också 35 procent av företagen att det bör införas en beredskapsskatt från politiskt håll för ökad finansiering av försvaret. I fjol ansåg 30 procent det och året dessförinnan var det bara cirka vart fjärde företag, 26 procent, som såg behov av det.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
