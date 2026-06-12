För investerare: Så köper du in dig i sjödrönarboomen

För dig som vill längre ut på riskskalan

Den närmaste nordiska renodlingen mot havet är norska Kongsberg Gruppen, där Kongsberg Maritime är det enskilt största affärsområdet.

För den som tål mer svängningar finns det mindre svenska bolag som W5 Solutions och MilDef, som rider på samma upprustning men från lägre börsvärden och med betydligt högre volatilitet.

Här kan en enda ramavtalsorder vara kursdrivande, men nedsidan är också brantare. Samma mönster har vi sett i hela drönarsektorn på börsen.

Vad ökad efterfrågan betyder för aktierna

ANNONS

När en aktör som Maritime Robotics tar in kapital ”för att inte hamna efter i efterfrågan” är det en signal om en orderbok som växer snabbare än produktionen.

Det driver marginaler i hela kedjan och ger de stora som Saab och Kongsberg en stabilare, mer förutsägbar tillväxt, vilket i sin tur motiverar de höga multiplar marknaden redan prisat in.

Men det är också haken. Värderingarna är ansträngda efter rusningen, något Realtid bevakat, senast när försvarsaktierna gjorde sin bästa årsstart någonsin.

PS analys

Maritime Robotics bevisar att kapitalet nu söker sig till havsytan vad gäller sjödrönare på samma sätt som det sökte luftdrönare för två år sedan. Den som vill köpa in sig bör fråga sig om man köper trenden eller priset.

Vår bedömning är att sjödrönarna är tidigt i sin kurva, men de noterade ingångarna har redan sprungit långt och det syns i de redan höga värderingarna.

Läs även: Japan delar ut vapen gratis – ny möjlighet för Saab

Läs även: 1 000-miljardersbråket mellan konkurrenterna ger Saab unik chans