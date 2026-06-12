Den maritima drönarsektorn har gått från forskningsnisch till investerarnas radar på rekordtid, och en ny kapitalrunda i Norge visar precis varför. Över 300 miljoner tas in i ett bolag som växte med 66 procent i fjol.
För investerare: Så köper du in dig i sjödrönarboomen
Trondheimsbolaget Maritime Robotics tar in 310 miljoner kronor i en runda ledd av MS+Partners, med en värdering som enligt uppgift ligger en bra bit över en miljard. Förra året växte omsättningen 66 procent till 250 miljoner, och försvarssidan står nu för omkring 70 procent av intäkterna, enligt norska DN.
Så hur kan svenska sparare ta rygg på den här trenden? Maritime Robotics själv går inte att handla på börsen. Men exponeringen finns ändå, och den är närmare än många tror.
Den största ingången heter Saab
Vill du ha bredast möjliga exponering mot just den teknik som nu lockar kapital är Saab den tydligaste vägen. Bolaget har byggt en hel autonomiplattform, Autonomous Ocean Core, och utvecklar både autonoma stridsfartyg och en obemannad undervattensfarkost åt FMV.
Det rapporterade vi om när Saab tog hem miniubåtskontraktet. Saab är ingen ren sjödrönaraktie, men det är den största och mest likvida noterade ingången till nischen.
För dig som vill längre ut på riskskalan
Den närmaste nordiska renodlingen mot havet är norska Kongsberg Gruppen, där Kongsberg Maritime är det enskilt största affärsområdet.
För den som tål mer svängningar finns det mindre svenska bolag som W5 Solutions och MilDef, som rider på samma upprustning men från lägre börsvärden och med betydligt högre volatilitet.
Här kan en enda ramavtalsorder vara kursdrivande, men nedsidan är också brantare. Samma mönster har vi sett i hela drönarsektorn på börsen.
Vad ökad efterfrågan betyder för aktierna
När en aktör som Maritime Robotics tar in kapital ”för att inte hamna efter i efterfrågan” är det en signal om en orderbok som växer snabbare än produktionen.
Det driver marginaler i hela kedjan och ger de stora som Saab och Kongsberg en stabilare, mer förutsägbar tillväxt, vilket i sin tur motiverar de höga multiplar marknaden redan prisat in.
Men det är också haken. Värderingarna är ansträngda efter rusningen, något Realtid bevakat, senast när försvarsaktierna gjorde sin bästa årsstart någonsin.
PS analys
Maritime Robotics bevisar att kapitalet nu söker sig till havsytan vad gäller sjödrönare på samma sätt som det sökte luftdrönare för två år sedan. Den som vill köpa in sig bör fråga sig om man köper trenden eller priset.
Vår bedömning är att sjödrönarna är tidigt i sin kurva, men de noterade ingångarna har redan sprungit långt och det syns i de redan höga värderingarna.
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