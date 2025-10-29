Dagens PS
Börstrateg ser köpläge i aktie: Kvalitet till rea

Nu är det läge att slå till på AAK:s aktie, anser Nordeas börsproffs. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Det anser Martin Björsell, aktiemarknadsstrateg på Nordeas Private Banking-enhet, och lyfter fram AAK-aktien.

Konsumentbolaget AAK har haft en svag utveckling. Det öppnar för köpläge, anser Nordeas aktieproffs.

Det berättar tidningen Aktiespararna och konstaterar att det finns flera orsaker till att företagets försäljningsvolymer varit svaga, däribland anges vikande efterfrågan.

Investerare uppges också ha flyttat pengar från dagligvaruhandeln till andra sektorer.

Där till är Nigerias exportförbud av sheanötter ett orosmoln, då det är en viktig ingrediens i AAK.s produkter för chokladindustrin.

Faktorer som talar för AAK-aktien

Björsell skriver att just detta affärsområde, choklad och konfektyr, riskerar att fortsätta vara svagt på grund av höga chokladpriser, däremot ser han god potential i ett annat affärsområde.

Han hissar i sammanhanget Food Ingrediens, FI, som för övrigt är en viktigare del av AAK:s verksamhet, framhåller experten.

Dessutom kan efterfrågan för bolaget rycka upp sig, tror han, som en effekt av den sänkta matmomsen i Sverige.

”Rapporten för tredje kvartalet visade förbättringar för båda affärsområdena och företaget varit tydligt med att exportförbudet av sheanötter inte väntas påverka leveranserna till kunderna”, skriver Nordeas aktiemarknadsstrateg vidare, uppger Aktiespararna.

Nordeas börstrateg: Aktien är billig nu

Han spår att värderingen ökar i aktierna när vinsterna lyfter, men han pekar också på chanser till förvärv och en stark balansräkning, framgår det.

Just nu är aktien billig, slår Björsell fast, och jämför med såväl det historiska genomsnittet som i konkurrens med globala rivaler.

Köpläget ser bra ut i AAK, konstaterar han.

Senaste nytt

