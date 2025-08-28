Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i år

Ägde du någon av aktierna som gav mest avkastning i hängmattan i år?
Ägde du någon av aktierna som gav mest avkastning i hängmattan i år? (Foto: Christine Olsson/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Augusti är snart till ända och då kan också årets sommarbörs summeras. Vilka aktier gav mest till sina ägare när de låg i hängmattan och vilka värdepapper backade mest under årets tre varmaste månader?

Avanzas sparekonom Philip Scholtzé har tagit fram topptio-listorna till Dagens PS läsare.

Fem aktier har mer än dubblats

“De senaste tre månaderna har Stockholmsbörsen gått upp 3,8 procent om vi bara tittar på kursrörelserna. Med återinvesterade utdelningar har börsen gett 0,10 procent till”, kommenterar sparekonomen och utvecklar;

“När vi tittar på topplistorna kan vi snabbt konstatera att indexutvecklingen varit betydligt lugnare än rörelserna för aktierna som gått bäst och sämst. Det här visar också på vilka möjligheter och risker det finns med stock picking”.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Fem aktier på Stockholmsbörsen har stigit över 100 procent, alltså dubblat sitt värde, under sommaren.

Klart starkast har läkemedelsbolaget Oncopeptides (börskurs Oncopeptides) gått vars kurs rusat 214 procent sedan första juni.

Aktierna som gått bäst juni till augusti i OMXSPI:

  1. Oncopeptides +214 %
  2. Maha Capital +126 %
  3. Viaplay A +111 %
  4. Viaplay B +110 %
  5. Immunovia +106 %
  6. Nelly Group +79 %
  7. Cantargia +75 %
  8. Pierce Group +67 %
  9. BioArctic +66 %
  10. I.A.R. Systems Group +65 %
“Viktigt att zomma ut”

”Det är också viktigt att zomma ut perspektivet när man tittar på aktierna som rört sig absolut mest. Tittar jag på en något längre period bland aktierna som gått väldigt bra under sommaren så har flera gått uselt”, konstaterar Philip Scholtzé på Avanza.

“Samtidigt finns det aktier som gått dåligt under den här perioden som på längre sikt gått väldigt bra”, resonerar han vidare och tillägger;

“Så det är otroligt viktigt att man inte låser sig vid ett perspektiv när man försöker lära känna en aktie man inte har kunskap om sedan tidigare”

De tio svagaste aktierna under årets sommarmånader alla fallit 30 procent eller mer.

IRLAB Therapeutics (börskurs IRLAB) som är ned 53 procent sedan 1 juni har gått sämst av alla aktier på Stockholmsbörsen i ett tremånaders-perspektiv.

Aktierna som gått sämst juni till augusti i OMXSPI:

  1. IRLAB Therapeutics -53 %
  2. Mildef Group -46 %
  3. Gentoo Media -44 %
  4. Xvivo Perfusion -43 %
  5. Episurf Medial -40 %
  6. StillFront Group -36 %
  7. Active Biotech -33 %
  8. Truecaller -32 %
  9. BICO Group -31 %
  10. Fastator -30 %

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

