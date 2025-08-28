Augusti är snart till ända och då kan också årets sommarbörs summeras. Vilka aktier gav mest till sina ägare när de låg i hängmattan och vilka värdepapper backade mest under årets tre varmaste månader?
Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i år
Mest läst i kategorin
ISK-skatten höjs – och sänks för miljoner sparare 2026
2025 så sänktes skatten för miljontals svenska sparare med ISK-konto. 2026 pekar dock mycket på att ISK-skatten kan höjas igen – samtidigt som ytterligare skattelättnader träder i kraft. Dagens PS reder ut vad som kan komma att gälla för året som kommer. Läs även: Avgjort: Så hög blir din ISK-skatt för 2025 – Dagens PS …
Han kunde ha varit världens näst rikaste
Han hade kunnat vara näst rikaste efter Elon Musk men valde en annan väg. Här är varför Apples medgrundare tackade nej till miljarderna. Han kunde ha toppat listorna. I stället valde Steve Wozniak bort miljarderna och säger att han blev lyckligare på köpet. Så här landade Apples medgrundare i ett beslut som hade kunnat ge …
Vd:n köper aktier för kvarts miljon i börsraketen
187 procent har börsraketen stigit sedan årsskiftet. Det gör den till Stockholmsbörsens näst största vinnare alla kategorier hittills i år. Nu slår vd:n till med ytterligare ett köp som mer en dubblar hennes tidigare innehav. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst – Dagens PS Kraschade efter motgångar i USA I april 2024 …
Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent
”Aktien är rejält nedpressad. Den ligger i dag på den lägsta nivån på över 10 år. En riktig krisvärdering alltså”, lyder en färsk analys. Författare är Privata Affärers analytiker Jan Lindroth som ser möjlighet till 70 procents uppsida för den investerare som vågar sig på en chansning i aktien. Läs även: Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare …
Slut på krut: Rysslands ekonomi svalnar snabbt
Rysslands ekonomi har vuxit två år i rad, stärkt av kraftiga statliga satsningar på att bygga upp den ryska krigsapparaten. Nu verkar det vara slut på det. Redan vid krigets början pratades det om att Rysslands ekonomi skulle gå in i väggen. Där fick de högljudda experterna fel. Landets ekonomiska reserver, energiexport och flexibilitet har …
Avanzas sparekonom Philip Scholtzé har tagit fram topptio-listorna till Dagens PS läsare.
Läs även: Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan – Dagens PS
Fem aktier har mer än dubblats
“De senaste tre månaderna har Stockholmsbörsen gått upp 3,8 procent om vi bara tittar på kursrörelserna. Med återinvesterade utdelningar har börsen gett 0,10 procent till”, kommenterar sparekonomen och utvecklar;
“När vi tittar på topplistorna kan vi snabbt konstatera att indexutvecklingen varit betydligt lugnare än rörelserna för aktierna som gått bäst och sämst. Det här visar också på vilka möjligheter och risker det finns med stock picking”.
Fem aktier på Stockholmsbörsen har stigit över 100 procent, alltså dubblat sitt värde, under sommaren.
Klart starkast har läkemedelsbolaget Oncopeptides (börskurs Oncopeptides) gått vars kurs rusat 214 procent sedan första juni.
Aktierna som gått bäst juni till augusti i OMXSPI:
- Oncopeptides +214 %
- Maha Capital +126 %
- Viaplay A +111 %
- Viaplay B +110 %
- Immunovia +106 %
- Nelly Group +79 %
- Cantargia +75 %
- Pierce Group +67 %
- BioArctic +66 %
- I.A.R. Systems Group +65 %
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
“Viktigt att zomma ut”
”Det är också viktigt att zomma ut perspektivet när man tittar på aktierna som rört sig absolut mest. Tittar jag på en något längre period bland aktierna som gått väldigt bra under sommaren så har flera gått uselt”, konstaterar Philip Scholtzé på Avanza.
“Samtidigt finns det aktier som gått dåligt under den här perioden som på längre sikt gått väldigt bra”, resonerar han vidare och tillägger;
Aktiechefen: Här hittar du börsvinnare i höst
September och oktober är typiskt svaga börsmånader historiskt sett men det går att hitta börsvinnare även i en sådan marknad.
“Så det är otroligt viktigt att man inte låser sig vid ett perspektiv när man försöker lära känna en aktie man inte har kunskap om sedan tidigare”
De tio svagaste aktierna under årets sommarmånader alla fallit 30 procent eller mer.
IRLAB Therapeutics (börskurs IRLAB) som är ned 53 procent sedan 1 juni har gått sämst av alla aktier på Stockholmsbörsen i ett tremånaders-perspektiv.
Aktierna som gått sämst juni till augusti i OMXSPI:
- IRLAB Therapeutics -53 %
- Mildef Group -46 %
- Gentoo Media -44 %
- Xvivo Perfusion -43 %
- Episurf Medial -40 %
- StillFront Group -36 %
- Active Biotech -33 %
- Truecaller -32 %
- BICO Group -31 %
- Fastator -30 %
Läs även: Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i år
Augusti är snart till ända och då kan också årets sommarbörs summeras. Vilka aktier gav mest till sina ägare när de låg i hängmattan och vilka värdepapper backade mest under årets tre varmaste månader? Avanzas sparekonom Philip Scholtzé har tagit fram topptio-listorna till Dagens PS läsare. Läs även: Spararna tog hem vinst i augusti – …
Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris
Mönstret är tydligt i hela landet, enligt Hemnet. En ovanligt stor andel bostäder säljs just nu under utgångspris. Bakom siffrorna döljer sig en ovanligt pressad marknad, där skillnaderna är stora mellan olika län och i Stockholm märks en tydlig klyfta mellan innerstan och förorterna. Missa inte: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens …
Småföretagarnas fyra krav inför höstbudgeten
Småföretagarnas riksförbund för fram fyra krav inför regeringens höstbudget, däribland sänkta arbetsgivaravgifter. Enligt branschorganisationen är det ”en avgörande tid” för Sveriges småföretagare. ”Företagen utgör ryggraden i vår ekonomi – fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Ändå saknas alltför ofta deras perspektiv i den ekonomiska politiken”, heter det i ett pressmeddelande. …
Sämsta året för dollarn på ett halvt sekel
Dollarn har inte backat så kraftigt sedan 1973. Mot svenska kronan har USA:s valuta fallit från rekordnivåer över 11 kronor och 20 öre till nivåer under 9 kronor och 50 öre. Efter årsskiftet nådde dollarn historiskt höga nivåer, men sedan februari har raset varit ett faktum. Högljudda krav på sänkta amerikanska räntor och ett sänkt …
Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska
Europas största flygbolag växlar upp kampen med flygpersonalen mot för stora hangbagage. Från november får personalen bättre betalt för varje stoppad väska – och den som jobbar flitigt kan nu tjäna obegränsat. Ryanair fortsätter sin mission att hålla handbagagen i schack. Från november får personalen på flygplatserna 2,50 euro i bonus varje gång de stoppar …