Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i år

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Avanzas sparekonom Philip Scholtzé har tagit fram topptio-listorna till Dagens PS läsare.

Läs även: Spararna tog hem vinst i augusti – de här fonderna toppar köplistan – Dagens PS

ANNONS

Fem aktier har mer än dubblats

“De senaste tre månaderna har Stockholmsbörsen gått upp 3,8 procent om vi bara tittar på kursrörelserna. Med återinvesterade utdelningar har börsen gett 0,10 procent till”, kommenterar sparekonomen och utvecklar;

“När vi tittar på topplistorna kan vi snabbt konstatera att indexutvecklingen varit betydligt lugnare än rörelserna för aktierna som gått bäst och sämst. Det här visar också på vilka möjligheter och risker det finns med stock picking”.

Philip Scholtzé, sparekonom på Avanza. (Foto: Avanza)

Fem aktier på Stockholmsbörsen har stigit över 100 procent, alltså dubblat sitt värde, under sommaren.

Klart starkast har läkemedelsbolaget Oncopeptides (börskurs Oncopeptides) gått vars kurs rusat 214 procent sedan första juni.

Aktierna som gått bäst juni till augusti i OMXSPI:

ANNONS