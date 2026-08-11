Unga väljer bort Rolex – intresset faller kraftigt

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Chrono24 har analyserat försäljningen mellan 2018 och första kvartalet 2026, med särskilt fokus på Rolex och köpare under 30 år.

Störst tapp bland yngre

Yngre köpare lägger fortfarande en större andel av sin klockbudget på Rolex än äldre åldersgrupper.

Omkring 34 procent av deras klockutgifter går till märket, jämfört med 27 procent bland köpare över 60 år, skriver danska sajten Timeandcrown.

Samtidigt har utvecklingen vänt kraftigt sedan 2022. Då gick omkring hälften av de yngsta köparnas klockbudget till Rolex.

På tre år har andelen minskat med omkring 30 procent, vilket är det största tappet bland samtliga åldersgrupper.

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