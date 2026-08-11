En Rolex har länge setts som den ultimata statussymbolen när det gäller lyx på handleden. Men yngre tycks mer nyfikna på andra märken.
Unga väljer bort Rolex – intresset faller kraftigt
Rolex är fortfarande det dominerande märket på marknaden för begagnade lyxklockor.
Men bland yngre köpare har intresset för den schweiziska tillverkaren minskat kraftigt de senaste åren, enligt ny statistik från klockplattformen Chrono24.
Chrono24 har analyserat försäljningen mellan 2018 och första kvartalet 2026, med särskilt fokus på Rolex och köpare under 30 år.
Störst tapp bland yngre
Yngre köpare lägger fortfarande en större andel av sin klockbudget på Rolex än äldre åldersgrupper.
Omkring 34 procent av deras klockutgifter går till märket, jämfört med 27 procent bland köpare över 60 år, skriver danska sajten Timeandcrown.
Samtidigt har utvecklingen vänt kraftigt sedan 2022. Då gick omkring hälften av de yngsta köparnas klockbudget till Rolex.
På tre år har andelen minskat med omkring 30 procent, vilket är det största tappet bland samtliga åldersgrupper.
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Sportmodellerna får stryk
Det är framför allt de populära sportmodellerna Submariner, GMT-Master II och Daytona som har tappat mark bland yngre köpare. Tillsammans står modellerna för omkring 38 procent av Rolex försäljning totalt.
I stället ökar intresset för mer klassiska och mångsidiga modeller. Rolex Datejust har blivit märkets största intäktskälla och står nu för omkring 28 procent av omsättningen.
Utvecklingen är en del av en bredare förändring på marknaden för lyxklockor.
Efter den kraftiga prisuppgången under pandemin och toppåren 2021 och 2022 har köpare i flera åldersgrupper börjat sprida sina inköp över fler märken.
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Andra märken kommer stsarkt
Bland personer i åldern 40 till 49 år har Rolexinköpen exempelvis minskat med 13 procent från toppnivåerna.
Samtidigt har andra tillverkare stärkt sin position bland yngre köpare. Omega står nu för omkring 11 procent av deras klockköp, medan Patek Philippe står för omkring 6 procent.
Förändringen innebär att Rolex fortfarande har en särställning på andrahandsmarknaden, men att yngre entusiaster i allt högre grad söker sig bort från de mest hypade sportmodellerna.
Klassiska dressklockor och modeller som Datejust och Oyster Perpetual tycks i stället fungera som en allt vanligare inkörsport till samlandet. Därefter kan intresset breddas till mer exklusiva sportmodeller och vintageklockor.
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