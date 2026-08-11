Från och med tisdagen den 11 augusti kan artister flagga sina profiler som AI-genererade. I mitten av september börjar märkningen synas för lyssnarna, och då försvinner musiken ur rekommendationerna.
Spotifys AI-artister: Så här förändras din spellista i september
AI-märkningen kallas för ”AI Persona” och gäller artisten, inte själva låten. Då får du som lyssnare veta om en artists identitet kan vara AI-genererad och inte en verklig person, enligt bolagets pressmeddelande.
Märket kommer bland annat att synas i profilbannern, i avsnittet ”Om”, och i sökresultat och i spellistor, enligt Bloomberg.
Spotify börjar redan nu granska profiler och leta efter fotorealistiska AI-identiteter. De börjar med de artister som lyckats ta sig över vissa lyssnarmål och gör bra ifrån sig.
Profiler som märks kommer underrättas och kan självdeklarera eller överklaga. Framöver ska lyssnare kunna anmäla profiler de misstänker är AI också.
Den viktigaste ändringen för dig som lyssnare är att AI Personas tas bort ur alla redaktionella och algoritmiska rekommendationer, om du inte själv följer dem.
Svenska fallet Jacub i januari
Låten ”Jag vet, du är inte min” av artisten Jacub toppade Spotifys svenska lista i januari innan IFPI Sverige stängde ute den från Sverigetopplistan.
Granskningen visade att Jacub var en virtuell frontfigur byggd av ett team på danska Stellar Music,. Låten hade då spelats över 6,3 miljoner gånger. Dagens PS skrev om AI-musiken på de svenska topplistorna redan då.
Rekordmarginal en vecka innan AI-beskedet
Spotify nådde 300 miljoner betalande kunder och 777 miljoner månadsanvändare i andra kvartalet, enligt kvartalsrapporten den 4 augusti. Omsättningen steg 14 procent till 4 777 miljoner euro, motsvarande 52 476 miljoner kronor, och bruttomarginalen nådde rekordnivån 33,4 procent.
Aktien föll ändå 1,68 procent på rapportdagen, men hämtade igen fallet per den 11 augusti och står nu i 503,77 dollar, eller cirka 4 795 kronor.
PS analys: Spotify väljer bort marginalhävstång
Morningstar rapporterat att framväxten av AI-musik kan minska beroendet av licensavtalen med skivbolagen, posten som slukar merparten av Spotifys bruttovinst.
Att stänga ute AI Personas ur rekommendationerna innebär att man avstår från att nyttja den möjliga hävstången i en tid när marginalen har blivit den siffra som aktiekursen svänger med.
Etiketten i sig ändrar ingenting, musiken ligger kvar och spelas som förut. Det som gör skillnad är att AI Personas plockas ur rekommendationerna, för det är där lyssnarna hittas.
Märkningen sätts dock på artistens identitet, inte på musiken. Det betyder att en riktig människa alltså kan släppa AI-genererade låtar i eget namn, men ändå slipper både märke och utstängning från rekommendationerna.
Det skickar en tydlig signal att AI-genererat innehåll är OK, men inte AI-genererade profiler.
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