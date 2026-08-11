Spotifys AI-artister: Så här förändras din spellista i september

Märket kommer bland annat att synas i profilbannern, i avsnittet ”Om”, och i sökresultat och i spellistor, enligt Bloomberg.

Spotify börjar redan nu granska profiler och leta efter fotorealistiska AI-identiteter. De börjar med de artister som lyckats ta sig över vissa lyssnarmål och gör bra ifrån sig.

Profiler som märks kommer underrättas och kan självdeklarera eller överklaga. Framöver ska lyssnare kunna anmäla profiler de misstänker är AI också.

Den viktigaste ändringen för dig som lyssnare är att AI Personas tas bort ur alla redaktionella och algoritmiska rekommendationer, om du inte själv följer dem.

Svenska fallet Jacub i januari

Låten ”Jag vet, du är inte min” av artisten Jacub toppade Spotifys svenska lista i januari innan IFPI Sverige stängde ute den från Sverigetopplistan.

Granskningen visade att Jacub var en virtuell frontfigur byggd av ett team på danska Stellar Music,. Låten hade då spelats över 6,3 miljoner gånger. Dagens PS skrev om AI-musiken på de svenska topplistorna redan då.