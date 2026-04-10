Flyg som ställs in och dyrare biljettpriser. Det är vad som väntar inom kort ifall energikrisen fortsätter, enligt Europas flygplatser.
Flygbränslet på väg att ta slut – snart väntar dyrare biljetter
Europeiska flygplatser varnar för att brist på flygbränsle kan leda till inställda flyg och stigande biljettpriser inför vårens och sommarens högsäsong.
Situationen har uppstått efter fortsatta störningar i energileveranserna från Mellanöstern, på grund av konflikten med Iran.
Enligt branschorganisationen ACI Europe riskerar lagren av flygbränsle att ta slut inom tre veckor om leveranserna inte återhämtar sig.
Kan behöva ställa in avgångar
Den centrala transportleden Hormuzsundet, som står för en betydande del av världens energitransporter, har påverkats kraftigt av konflikten.
Konsekvenserna kan bli omfattande för resenärer. Flygbolag kan tvingas ställa in avgångar eller minska kapaciteten, samtidigt som högre bränslekostnader väntas slå igenom i biljettpriserna, skriver The Telegraph.
Detta sker i ett läge där efterfrågan på resor normalt ökar inför skollov och sommarsäsong.
SAS har ställt in avgångar
På vissa håll märks redan effekterna. Flygplatser i Italien har infört begränsningar i tankning, och flera europeiska flygbolag har börjat dra ned på mindre lönsamma rutter.
Bland annat har LOT Polish Airlines och SAS minskat sin trafik till följd av de ökade kostnaderna, vilket Realtid har rapporterat om.
Priset på flygbränsle har mer än fördubblats sedan konflikten eskalerade och ligger nu på nivåer som pressar hela branschen.
Flygbolag med starkare leverantörsavtal kan klara sig bättre, men även de påverkas av de stigande kostnaderna.
Försäkringar gäller inte alltid
I Storbritannien uppger flygplatser att verksamheten fortsatt fungerar normalt, men situationen följs noga. Branschkällor varnar samtidigt för att problem kan uppstå inom några veckor om leveranserna inte stabiliseras.
Samtidigt skapar situationen osäkerhet för resenärer även när det gäller försäkringar.
Många reseförsäkringar täcker inte inställda flyg som beror på krig eller bränslebrist, vilket kan lämna passagerare utan ekonomiskt skydd.
Problematiskt läge i Asien
Globalt är läget ännu mer ansträngt i delar av Asien, där vissa länder redan infört ransonering av flygbränsle.
I dessa fall tvingas flygplan bära extra bränsle för returresor, vilket ytterligare ökar kostnaderna.
Om störningarna fortsätter riskerar effekterna att sprida sig ytterligare, med påverkan på både turism och ekonomisk aktivitet i flera regioner.
