Flygbränslet på väg att ta slut – snart väntar dyrare biljetter

Situationen har uppstått efter fortsatta störningar i energileveranserna från Mellanöstern, på grund av konflikten med Iran.

Enligt branschorganisationen ACI Europe riskerar lagren av flygbränsle att ta slut inom tre veckor om leveranserna inte återhämtar sig.

Kan behöva ställa in avgångar

Den centrala transportleden Hormuzsundet, som står för en betydande del av världens energitransporter, har påverkats kraftigt av konflikten.

Konsekvenserna kan bli omfattande för resenärer. Flygbolag kan tvingas ställa in avgångar eller minska kapaciteten, samtidigt som högre bränslekostnader väntas slå igenom i biljettpriserna, skriver The Telegraph.

Detta sker i ett läge där efterfrågan på resor normalt ökar inför skollov och sommarsäsong.