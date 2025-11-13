Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner

Det är Fords vd Jim Farley som i podden Business Edition går ut och slår larm om den akuta bristen på mekaniker på den amerikanska biljätten.

Trots att lönen är ”häpnadsväckande” 120 000 dollar, mer än 1,1 miljoner kronor, lyckas Ford inte tillsätta tjänsterna, berättar Fortune och konstaterar att löneerbjudandet är dubbelt så högt som medianlönen i USA för arbetare.

Lönerna borde vara dragplåster

Men enligt Farley är Ford inte ensamt om att lida brist på utbildad, manuell arbetskraft. Det ser lika illa ut hos andra företag som har samma behov, hävdar han och menar att USA har problem på området trots att lönerna är höga.

”Vi pratar inte tillräckligt om det här”, säger Fords vd i podden.

”Vi har över en miljon lediga tjänster inom kritiska jobb, räddningstjänst, lastbilsbranschen, fabriksarbetare, rörmokare, elektriker och hantverkare. Det är en mycket allvarlig sak.”

USA.s president har stort fokus på att återuppliva tillverkningsindustrin i USA, men gapet mellan lediga fabriksjobb och antalet personer som ska fylla platserna uppges vara stort.