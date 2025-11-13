”Vi har problem i vårt land”, säger vd:n på storföretaget som lider brist på kvalificerad arbetskraft av mekaniker. Den som har vad som krävs erbjuds en sexsiffrig lön.
Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner
Mest läst i kategorin
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor
Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor. Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen. Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn. Maeztu leder Ingka Group …
Ett kvarts ton guld levererat i norr
Botnia Gold har slutfört årets tredje anrikningskampanj i Svartliden och har nu levererat 224,5 kilo guld under 2025. När Botnia Gold nu har slutfört årets tredje anrikningskampanj är det med siffror för 2025 som överträffar förväntningarna. 96,3 kilo guld är resultatet av kampanjen där 20 470 ton malm från gruvan i Fäbodtjärn utvunnits. Nu ger svenska …
Nya hot mot guldgruvan - prövas i domstol
Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan i Stortjärnhobben. De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos Lappland guldprospektering rejält. ”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober. Då hade …
Framgångssagan fortsätter – ”men EU är ett hot mot spelundret"
Omsättningen för svensk spelindustri steg till hela 73 miljarder förra året. Det visar en färsk rapport från branschen. Trots tuffa tider går det bra för den svenska dataspelsbranschen. Bolagens inhemska omsättning ökade i fjol med 6,4 procent till rekordhöga 36,8 miljarder kronor, visar rapporten Spelutvecklarindex. I en intervju med Dagens Industri ger Johanna Nylander, analyschef …
Ny dom: Brott ingen näring – men moms okej
Nej, brott är inte något som kan ses som inkomst av näringsverksamhet. Däremot är det okej med moms på brott. Nu är det fastslaget. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, är den högsta allmänna förvaltningsdomstolen i Sverige. Dess uppgift är främst att skapa prejudikat för lägre förvaltningsdomstolar och myndigheter, särskilt inom områden som skatt och socialförsäkring. Nu har …
Det är Fords vd Jim Farley som i podden Business Edition går ut och slår larm om den akuta bristen på mekaniker på den amerikanska biljätten.
Trots att lönen är ”häpnadsväckande” 120 000 dollar, mer än 1,1 miljoner kronor, lyckas Ford inte tillsätta tjänsterna, berättar Fortune och konstaterar att löneerbjudandet är dubbelt så högt som medianlönen i USA för arbetare.
Lönerna borde vara dragplåster
Men enligt Farley är Ford inte ensamt om att lida brist på utbildad, manuell arbetskraft. Det ser lika illa ut hos andra företag som har samma behov, hävdar han och menar att USA har problem på området trots att lönerna är höga.
”Vi pratar inte tillräckligt om det här”, säger Fords vd i podden.
”Vi har över en miljon lediga tjänster inom kritiska jobb, räddningstjänst, lastbilsbranschen, fabriksarbetare, rörmokare, elektriker och hantverkare. Det är en mycket allvarlig sak.”
USA.s president har stort fokus på att återuppliva tillverkningsindustrin i USA, men gapet mellan lediga fabriksjobb och antalet personer som ska fylla platserna uppges vara stort.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
400 000 lediga fabriksjobb i USA
I augusti fanns det fler än 400 000 lediga fabriksjobb i landet, enligt den amerikanska statistikbyrån Bureau of Labor Statistics, berättar det amerikanska affärsmagasinet och tycker det är märkligt med tanke på att arbetslösheten samtidigt var 4,3 procent och högre än tidigare år.
En rapport som refereras i artikeln visar att över hälften av 200 tillverkningsföretag i USA upplever det som en stor utmaning att rekrytera och behålla personal trots de saftiga lönerna.
Fords vd framhåller att det är hantverksjobb som gjort USA till vad det är i dag, och han nämner i sammanhanget sin farfar som jobbade på Ford en gång i tiden.
Arbetare på Ford har fått se sina löner höjas med 25 procent under en fyraårsperiod enligt ett avtal som biljätten kommit överens om med facket.
Fords vd: “Vi har inga yrkesskolor”
Trots det är det uppenbar arbetskraftsbrist inom mekanikeryrket på företaget, många har helt enkelt inte den utbildning som krävs och det tar fem år att lära sig att exempelvis ta bort en dieselmotor från Ford Super Duty-lastbil, enligt Jim Farley.
”Vi har inga yrkesskolor. Vi investerar inte i att utbilda nästa generation människor som min farfar som inte hade någonting, som byggde upp ett medelklassliv och en framtid för sin familj”, säger Fordtoppen.
Läs mer: Miljonlön i sikte? Då ska du välja de här yrkena DagensPS
Läs också: Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper DagensPS
Läs vidare: Det här är viktigare än lönen – och företagen missar det Realtid
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Räntefest stundar om exportbolagen får rätt
Allt fler svenska exportbolag räknar med sjunkande räntor det kommande året. Enligt en ny mätning förväntar sig var fjärde exportbolag det. Mer än hälften, 55 procent av exportbolagen, tror att räntan förblir oförändrad de kommande tolv månaderna. Samtidigt spår 41 procent av företagen att räntorna sänks det kommande året, konstaterar Svensk Exportkredit, SEK. Positiva trots …
Guld och silver slår tillbaka – rusar efter nya rekord
Efter ett rejält hack i kurvan har priset på guld hittat fotfästet igen. Nu klättrar ädelmetallerna tillbaka mot höstens rekordnivåer efter ett par veckor i diket. När riskaptiten gjorde ett nytt besök på börsen störtade priset på guld och silver från tidigare rekordnivåer. Guldrekordet på 4357 dollar sattes den 20:e oktober och för silver hamnade …
Flera fed-ledamöter tveksamma till nya räntesänkningar
Ribban för att göra nya räntesänkningar i USA som president Donald Trump helst vill se har höjts. Det menar flera ledamöter från den amerikanska riksbanken Fed som har uttalat sig i olika sammanhang den senaste veckan. Läs även: Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner – Dagens PS "Rätt att behålla på nuvarande nivå" …
Mestadels grönt i Asien på glada USA-nyheten
USA:s historiskt långa nedstängning avslutas och det sätter positivt avtryck på börserna i Asien på torsdagsmorgonen, svensk tid. Den amerikanska presidenten Donald Trump har undertecknat en finansieringslag som sätter stopp för den nedslängda statsapparaten. Läs mer: JUST NU: USA öppnar igen – längsta nedstängningen i landets historia DagensPS Beskedet lyfter de flesta marknaderna i Asien-Stillahavsområdet. …
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt. Det svåra börjar när man inser att bilen måste laddas – helst hemma, varje natt. För villa- och radhusägare är det fullt möjligt, men kräver …