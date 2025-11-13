Dagens PS
Här finns 5 000 lediga jobb med miljonlöner

Ford har 5 000 lediga mekanikerjobb och erbjuder miljonlöner, trots det lyckas inte företaget fylla behovet på långa vägar. Bilden är från Fords fabrik i Chicago. (Foto: Amr Alfiky/AP/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

”Vi har problem i vårt land”, säger vd:n på storföretaget som lider brist på kvalificerad arbetskraft av mekaniker. Den som har vad som krävs erbjuds en sexsiffrig lön.

Det är Fords vd Jim Farley som i podden Business Edition går ut och slår larm om den akuta bristen på mekaniker på den amerikanska biljätten.

Trots att lönen är ”häpnadsväckande” 120 000 dollar, mer än 1,1 miljoner kronor, lyckas Ford inte tillsätta tjänsterna, berättar Fortune och konstaterar att löneerbjudandet är dubbelt så högt som medianlönen i USA för arbetare.

Lönerna borde vara dragplåster

Men enligt Farley är Ford inte ensamt om att lida brist på utbildad, manuell arbetskraft. Det ser lika illa ut hos andra företag som har samma behov, hävdar han och menar att USA har problem på området trots att lönerna är höga.

”Vi pratar inte tillräckligt om det här”, säger Fords vd i podden.

”Vi har över en miljon lediga tjänster inom kritiska jobb, räddningstjänst, lastbilsbranschen, fabriksarbetare, rörmokare, elektriker och hantverkare. Det är en mycket allvarlig sak.”

USA.s president har stort fokus på att återuppliva tillverkningsindustrin i USA, men gapet mellan lediga fabriksjobb och antalet personer som ska fylla platserna uppges vara stort.

400 000 lediga fabriksjobb i USA

I augusti fanns det fler än 400 000 lediga fabriksjobb i landet, enligt den amerikanska statistikbyrån Bureau of Labor Statistics, berättar det amerikanska affärsmagasinet och tycker det är märkligt med tanke på att arbetslösheten samtidigt var 4,3 procent och högre än tidigare år.

En rapport som refereras i artikeln visar att över hälften av 200 tillverkningsföretag i USA upplever det som en stor utmaning att rekrytera och behålla personal trots de saftiga lönerna.

Fords vd framhåller att det är hantverksjobb som gjort USA till vad det är i dag, och han nämner i sammanhanget sin farfar som jobbade på Ford en gång i tiden.

Arbetare på Ford har fått se sina löner höjas med 25 procent under en fyraårsperiod enligt ett avtal som biljätten kommit överens om med facket.

Fords vd: “Vi har inga yrkesskolor”

Trots det är det uppenbar arbetskraftsbrist inom mekanikeryrket på företaget, många har helt enkelt inte den utbildning som krävs och det tar fem år att lära sig att exempelvis ta bort en dieselmotor från Ford Super Duty-lastbil, enligt Jim Farley.

”Vi har inga yrkesskolor. Vi investerar inte i att utbilda nästa generation människor som min farfar som inte hade någonting, som byggde upp ett medelklassliv och en framtid för sin familj”, säger Fordtoppen.

