Nya uppgifter om ökade bokningar av fjällsemestrar får Skistars aktie att lyfta på en i övrigt röd Stockholmsbörs.
Fler vill semestera i fjällen – Skistar-aktien lyfter
Det är både vinter- och sommar-vistelser som lockar fler besökare. Den ort som ökar mest i popularitet har fått sig ett bokningslyft med 10 procent.
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Fler bokar sin vintersemester
Sommaren är knappt slut men många verkar redan sedan länge tänka på nästa semester i vinter.
Redan i juni, när rapporten för det tredje kvartalet från skidjätten Skistar (börskurs Skistar) släpptes, vittnade vd Stefan Sjöstrand om ett ökat intresse.
”Både sommarbokningarna och bokningarna inför vintern är upp tre procent jämfört med samma tidpunkt i fjol” skrev han då.
”Under de senaste åren har vi målmedvetet utvecklat vårt året-runt-erbjudande, med ett bredare aktivitetsutbud och fler upplevelser för familjer, par och grupper”.
Fler vill springa i fjällen
Enligt nya uppgifter från Skistar i dag bekräftas den positiva trenden.
”SkiStar summerar en stark sommarsäsong 2026 där intresset för aktiva semestrar i fjällen fortsätter att växa”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
”Tjejmilen i Sälen ökade med 29 procent till 2 530 deltagare, Järv Äventyr Sälen ökade med hela 38 procent till 710 deltagare och iChallenge växte med 17 procent till 422 deltagare”, exemplifierar Skistar.
Skistar lyfter på börsen
Just Sälen verkar vara en populär destination även för vintern.
Plus 10 procent i bokningsläge jämfört med föregående säsong.
”Det är väldigt positivt att vi ser en stark utveckling även inför vintern. Särskilt glädjande är den ökade efterfrågan i Sälen, där gästerna i år möts av flera spännande nyheter, inte minst lanseringen av Skandinaviens bästa snögaranti”, säger Stefan Sjöstrand.
Skistars aktie lyfter 1,4 procent på de nya uppgifterna och går därmed mot strömmen jämfört med övriga Stockholmsbörsen.
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