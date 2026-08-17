Fler vill semestera i fjällen – Skistar-aktien lyfter

Fler bokar sin vintersemester

Sommaren är knappt slut men många verkar redan sedan länge tänka på nästa semester i vinter.

Redan i juni, när rapporten för det tredje kvartalet från skidjätten Skistar (börskurs Skistar) släpptes, vittnade vd Stefan Sjöstrand om ett ökat intresse.

”Både sommarbokningarna och bokningarna inför vintern är upp tre procent jämfört med samma tidpunkt i fjol” skrev han då.

”Under de senaste åren har vi målmedvetet utvecklat vårt året-runt-erbjudande, med ett bredare aktivitetsutbud och fler upplevelser för familjer, par och grupper”.