Skistars vd: Svagare påsk slog mot resultatet

Tre skäl till sämre resultat

Vd Stefan Sjöstrand anger tre huvudskäl till den lägre resultat-siffran.

”Minskningen förklaras främst av ökade kostnader till följd av högre priser på HVO-diesel och energi, av en påsk med viss avvaktan i antalet bokningar från våra gäster vilket vi sökte möta genom stärkta riktade marknadsinsatser samt av utevaron av realisationsvinster under perioden”.

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”Justerat för rearesultat i exploateringstillgångar var rörelseresultatet dock oförändrat jämfört med samma period föregående år”, fortsätter han.

Skistars aktie ned senaste året

Framåt ser det dock ljusare ut när det gäller intresset att semestra på någon av Skistars sex destinationer.

Både sommarbokningarna och bokningarna inför vintern är upp tre procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.

”Under de senaste åren har vi målmedvetet utvecklat vårt året-runt-erbjudande, med ett bredare aktivitetsutbud och fler upplevelser för familjer, par och grupper”, skriver Stefan Sjöstrand.

Skistars aktie är ned 8 procent senaste året. Återstår att se om börsen tar fasta på det svagare resultatet eller det starkare bokningsläget när handeln öppnar i dag.

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