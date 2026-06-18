Fjällturism-jätten Skistar har släppt kvartalsrapport. Omsättningen ökar och flera projekt för såväl sommarn som vintern är på gång. Men resultatet är vd Stefan Sjöstrand inte helt nöjd med.
Skistars vd: Svagare påsk slog mot resultatet
”Kvartalsresultatet påverkades av en fortsatt osäker geopolitisk omvärld, vilket bidrog till en svagare utveckling än förväntat”, skriver han i en kommentar.
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Slog experternas förväntan
Skistar (börskurs Skistar) som har ett brutet räkenskapsår, redovisade på morgonen utfallet för det viktiga trejde kvartalet som sträcker sig från mars fram till den sista maj.
Rörelseresultatet uppgick till 347 miljoner kronor, vilket är en minskning med 8 procent.
Dock var siffran högre än de 309 miljoner som analytiker-kåren förväntade sig enligt Placera.
Tre skäl till sämre resultat
Vd Stefan Sjöstrand anger tre huvudskäl till den lägre resultat-siffran.
”Minskningen förklaras främst av ökade kostnader till följd av högre priser på HVO-diesel och energi, av en påsk med viss avvaktan i antalet bokningar från våra gäster vilket vi sökte möta genom stärkta riktade marknadsinsatser samt av utevaron av realisationsvinster under perioden”.
Skistar-chefen: Så ska framtida tillväxt säkras
”Vi har de senaste åren haft en kraftig tillväxt med nya intäktströmmar och affärer”, berättar Veckans börsprofil Stefan Sjöstrand, vd på Skistar. Men var ska tillväxten framöver komma, hur går det med sommarsatsningen, och vilken är egentligen hans egen favoritbacke?
”Justerat för rearesultat i exploateringstillgångar var rörelseresultatet dock oförändrat jämfört med samma period föregående år”, fortsätter han.
Skistars aktie ned senaste året
Framåt ser det dock ljusare ut när det gäller intresset att semestra på någon av Skistars sex destinationer.
Både sommarbokningarna och bokningarna inför vintern är upp tre procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.
”Under de senaste åren har vi målmedvetet utvecklat vårt året-runt-erbjudande, med ett bredare aktivitetsutbud och fler upplevelser för familjer, par och grupper”, skriver Stefan Sjöstrand.
Skistars aktie är ned 8 procent senaste året. Återstår att se om börsen tar fasta på det svagare resultatet eller det starkare bokningsläget när handeln öppnar i dag.
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