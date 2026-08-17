Stripe köper AI-bolag för 65 miljarder kronor

Wall Street Journal rapporterade i juli att Stripe förde samtal om att köpa OpenRouter. Då uppgavs en möjlig affär kunna landa kring 10 miljarder dollar.

Riktigt så mycket blev det inte, enligt Bloomberg som nu skriver att affären är klar till ett pris av 7 miljarder dollar.

Vd:n: Som Stripe för AI-världen

OpenRouter fungerar som en slags trafikcentral för AI. Genom en enda anslutning kan företag och utvecklare få tillgång till hundratals olika AI-modeller och välja modell utifrån exempelvis kostnad, hastighet och vilken uppgift som ska lösas.

Startupen grundades 2023 och har vuxit snabbt. I maj tog OpenRouter in 113 miljoner dollar i en kapitalrunda ledd av CapitalG, Alphabets riskkapitalbolag. Då värderades bolaget till omkring 1,3 miljarder dollar.

Vd Alex Atallah har tidigare liknat OpenRouter vid Stripe för AI-världen. Precis som Stripe fungerar som en gemensam betalningslänk mellan företag och olika betaltjänster vill OpenRouter ge kunderna en gemensam ingång till AI-modeller och minska risken för inlåsning.

8 miljoner utvecklare

OpenRouter uppger att tjänsten har mer än 8 miljoner utvecklare och ger tillgång till över 400 AI-modeller. Under våren uppgav bolaget också att den veckovisa mängden hanterade AI-token hade ökat från 5 till 25 biljoner på sex månader.

För Stripe passar förvärvet in i en bredare satsning på AI och så kallad agentisk handel, skriver Bloomberg. Bolaget har redan byggt tjänster för att hantera AI-företagens betalningar och tokenbaserad prissättning och köpte tidigare i år Metronome, som arbetar med användningsbaserad fakturering.

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Stripe har enligt TechCrunch inte velat kommentera uppgifterna om OpenRouter och hänvisar till att bolaget inte kommenterar rykten eller spekulationer.

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