I flera år kämpade Revolut med myndigheterna. Men nu har man blivit godkänt på flera marknader, och USA ser ut att stå näst på tur.
Stor framgång för Revolut – nära banklicens i USA
Brittiska fintechbolaget Revolut har fått ett villkorligt godkännande för en amerikansk banklicens.
Beskedet innebär ett viktigt steg för bolaget, som vill etablera sig som en nationell bank i USA och lansera verksamheten under 2027.
Godkännandet från Office of the Comptroller of the Currency, OCC, öppnar på sikt för Revolut att erbjuda amerikanska kunder fler finansiella tjänster direkt, skriver AFP.
Har behövt samarbeta med andra banker
Det handlar bland annat om lån, kreditkort och bankkonton med insättningsgaranti.
Hittills har Revolut varit beroende av samarbeten med amerikanska banker för att kunna erbjuda banktjänster på den amerikanska marknade.
En egen banklicens skulle ge bolaget större kontroll över verksamheten och möjlighet att bygga ut sitt erbjudande.
USA är en central del av Revoluts planerade expansion. Bolaget uppger att man redan har fler än 80 miljoner kunder globalt och siktar på att nå 100 miljoner kunder i 100 länder.
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Flera viktiga framsteg
Utvecklingen kommer efter en rad viktiga regulatoriska framsteg för Revolut. I mars fick bolaget en efterlängtad fullständig banklicens i Storbritannien.
Den innebär att man kan ge lån till brittiska kunder och omfattas av starkare finansiella skydd.
Förra månaden fick Revolut dessutom en fullständig fransk banklicens. Den franska verksamheten ska fungera parallellt med bolagets litauiska dotterbolag och tillsammans utgöra två nav för bankverksamheten inom EU.
Revolut grundades 2015 och har vuxit snabbt genom att erbjuda finansiella tjänster direkt i mobilen. Från början låg fokus framför allt på valutaväxling och internationella överföringar, men tjänsteutbudet har sedan dess breddats kraftigt.
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Börsnotering lär dröja
I juli värderades bolaget till 115 miljarder dollar i en sekundär aktieförsäljning. Det gör Revolut till ett av Europas högst värderade fintechbolag.
Den snabba expansionen har samtidigt väckt frågor kring bolagets förmåga att följa finansmarknadens regelverk.
Revolut har under de senaste åren fått kritik kopplad till bland annat arbetet mot bedrägerier och penningtvätt.
En börsnotering verkar samtidigt inte vara nära förestående. Vd Nik Storonsky har tidigare sagt att en börsintroduktion ligger minst två år bort.
Med banklicenser i Storbritannien, Frankrike och nu ett villkorat amerikanskt godkännande tar Revolut ytterligare steg från att vara ett fintechbolag för betalningar till att bli en global bankaktör.
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