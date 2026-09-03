Stor framgång för Revolut – nära banklicens i USA

Godkännandet från Office of the Comptroller of the Currency, OCC, öppnar på sikt för Revolut att erbjuda amerikanska kunder fler finansiella tjänster direkt, skriver AFP.

Har behövt samarbeta med andra banker

Det handlar bland annat om lån, kreditkort och bankkonton med insättningsgaranti.

Hittills har Revolut varit beroende av samarbeten med amerikanska banker för att kunna erbjuda banktjänster på den amerikanska marknade.

En egen banklicens skulle ge bolaget större kontroll över verksamheten och möjlighet att bygga ut sitt erbjudande.

USA är en central del av Revoluts planerade expansion. Bolaget uppger att man redan har fler än 80 miljoner kunder globalt och siktar på att nå 100 miljoner kunder i 100 länder.

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